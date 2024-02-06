Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд

Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої домовленості про новий механізм підтримки України шляхом створення Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Український фонд об’єднає бюджетну допомогу з боку ЄС в єдиний інструмент, що забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку Києва на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних з війною.

Зараз дивляться

– ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Український фонд дасть змогу спрямувати підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською війною, – сказав міністр фінансів головуючої в ЄС Бельгії Вінсернт Ван Петегем.

За його словами, ця підтримка також допоможе Україні проводити реформи і модернізацію, необхідні для просування на шляху до її майбутнього членства в ЄС.

Український фонд складатиметься з трьох компонентів

Перший полягає у тому, що Кабмін підготує план, в якому будуть викладені наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які планують здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі грантів та кредитів Україні надаватиметься на основі виконання цього плану.

Другий компонент: в рамках інвестиційної програми ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ.

Третя складова містить допомогу у вступі до ЄС та інші заходи підтримки адаптації України до законодавства ЄС та здійснення структурних реформ на шляху до майбутнього членства.

Фінансові аспекти допомоги Україні

Загальний бюджет Фонду у розмірі 50 млрд євро буде розподілено між 33 млрд євро у вигляді кредитів та 17 млрд євро у вигляді грантів.

Гранти будуть мобілізовані за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити гарантуватимуться за рахунок резервів власних ресурсів.

Україна може запросити попередній платіж у розмірі до 7% від суми Фонду.

– Значна частка інвестиційної частини Українського плану та програми буде спрямована на “зелені” інвестиції, а частина ресурсів буде зарезервована для малих та середніх підприємств. План також буде спрямований на підтримку національних органів влади, – йдеться у повідомленні.

1 лютого лідери Євросоюзу на засіданні Євроради затвердили фінансову допомогу Україні в розмірі €50 млрд на наступні чотири роки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.