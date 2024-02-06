Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Гіперзвукова крилата ракета Циркон: на що здатна та основні характеристики
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна закупить у Швеції
Ексклюзив
Чи можна відмовитися від мобілізації та які наслідки це матиме: пояснення адвоката
Біографія
Що відомо про Валерія Залужного: генерал, який пройшов усі щаблі військової служби
У Нацполіції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд

Європарламент
Фото: Pixabay

Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої домовленості про новий механізм підтримки України шляхом створення Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Український фонд об’єднає бюджетну допомогу з боку ЄС в єдиний інструмент, що забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку Києва на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів, пов’язаних з війною.

Зараз дивляться

– ЄС готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Український фонд дасть змогу спрямувати підтримку Україні, щоб допомогти її народу відновити свою країну в умовах безпрецедентних викликів, спричинених російською війною, – сказав міністр фінансів головуючої в ЄС Бельгії Вінсернт Ван Петегем.

За його словами, ця підтримка також допоможе Україні проводити реформи і модернізацію, необхідні для просування на шляху до її майбутнього членства в ЄС.

Український фонд складатиметься з трьох компонентів

Перший полягає у тому, що Кабмін підготує план, в якому будуть викладені наміри щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформи, які планують здійснити в рамках процесу вступу до ЄС. Фінансова підтримка у формі грантів та кредитів Україні надаватиметься на основі виконання цього плану.

Другий компонент: в рамках інвестиційної програми ЄС надаватиме підтримку у формі бюджетних гарантій та поєднання грантів і позик від державних і приватних установ.

Третя складова містить допомогу у вступі до ЄС та інші заходи підтримки адаптації України до законодавства ЄС та здійснення структурних реформ на шляху до майбутнього членства.

Фінансові аспекти допомоги Україні

Загальний бюджет Фонду у розмірі 50 млрд євро буде розподілено між 33 млрд євро у вигляді кредитів та 17 млрд євро у вигляді грантів.

Гранти будуть мобілізовані за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового перегляду багаторічного бюджету ЄС. Кредити гарантуватимуться за рахунок резервів власних ресурсів.

Україна може запросити попередній платіж у розмірі до 7% від суми Фонду.

– Значна частка інвестиційної частини Українського плану та програми буде спрямована на “зелені” інвестиції, а частина ресурсів буде зарезервована для малих та середніх підприємств. План також буде спрямований на підтримку національних органів влади, – йдеться у повідомленні.

1 лютого лідери Євросоюзу на засіданні Євроради затвердили фінансову допомогу Україні в розмірі €50 млрд на наступні чотири роки.

Читайте також
Перший транш з €50 млрд для України: посол ЄС озвучила можливі терміни отримання
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд

ЄС, Війна в Україні, макрофінансова допомога, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Попереду складніші битви: що пишуть іноЗМІ про призначення Сирського і відставку Залужного
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Це очевидно: експерти пояснили, чому Залужний пішов у відставку з посади головкома ЗСУ
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Відставка Залужного, Сирський – головком, обмін полоненими та допомога США: головні новини 8 лютого
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Залужний: відставка – Зеленський запропонував надалі бути в команді
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Залужного звільнено з посади головкома ЗСУ, призначено Сирського – укази президента
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Відео
У РФ законом дозволили відбирати майно за “фейки” про російську армію

Рада Федерації РФ одноголосно схвалила закон, який передбачає можливість конфіскації майна за "фейки" про російську армію.

Юлія Сеник
Торгували білими квитками! На Одещині затримали військкома і… | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Ракета забрала життя чоловіка… потужна атака на Миколаїв | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Окупанти зосереджують потужні сили біля Новомихайлівки | Новини Факти ICTV за 07.02.2024
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
В РФ почнуть конфіскувати майно за “фейки” про армію | Новини Факти ICTV за 07.02.202
Рада ЄС та Європарламент попередньо домовилися щодо Українського фонду на €50 млрд
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь