Макконнел визнав, що Конгрес США не зможе ухвалити підтримку для України

У вівторок, 6 лютого, головний республіканець у Сенаті Конгресу США Мітч Макконнелл по суті оголосив мертвим законопроєкт про міграцію, до якого прив’язана, зокрема, допомога Україні на понад $60 млрд.

Про це пише видання Politico.

Макконнелл прямо сказав журналістам, що у них “немає реальних шансів ухвалити закон“.

Зараз дивляться

Лідер сенатської меншості наголосив, що в пакеті додаткових заходів із національної безпеки, що містить зміни в прикордонній політиці, а також допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, є частини, які, на його думку, варто переглянути. У вівторок вранці він все ще виступав за допомогу Україні.

Але після чотирьох місяців переговорів щодо прикордонної політики, до яких Макконнелл особисто закликав і неодноразово підтримував, лідер Республіканської партії в Сенаті заявив, що угода між демократами і республіканцями не користується підтримкою в його партії. Він також зазначив, що керівництво республіканців у Палаті представників виступає проти.

– У нас була дуже активна дискусія про те, чи зможе цей продукт коли-небудь стати законом. І спікер (Палати представників Майк Джонсон, – Ред.) дав нам зрозуміти, що він не стане законом, – сказав Макконнелл після вівторкового обіду сенатської партії.

Ці висловлювання прозвучали за день до того, як лідер сенатської більшості Чак Шумер планує провести процедурне голосування, щоб почати обговорення законопроєкту. Шумер, який виступив незабаром після того, як Макконнелл повідомив новину, сказав, що демократи Сенату висловили “гнів” і “глибоке розчарування” у зв’язку з позицією республіканців на обіді у вівторок.

– Лідер Макконнелл і республіканська конференція зробили розворот на 180 градусів. Вони тремтять від страху перед Дональдом Трампом, – сказав Шумер.

Як зазначає Politico, тепер питання полягає в тому, чи повернеться Сенат до окремого пакету допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Білий дім спочатку подав запит на цей пакет минулої осені разом із фінансуванням прикордонного контролю, але республіканці зажадали, щоб в обмін на допомогу Україні в угоду було додано суттєві зміни в прикордонній політиці. Макконнелл у вівторок заявив, що керівництво демократів має “переробити” ці положення про зовнішню допомогу.

Шумер не уточнив, чи повернеться він до законопроєкту, в якому йдеться тільки про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Примітно, що у вівторок із промовою до конгресменів виступив президент США Джо Байден, який звинуватив республіканця Дональда Трампа в тому, що він тисне на представників Республіканської партії в Конгресі США та не дає затвердити законопроєкт про кордони, зокрема й допомогу для України.

Байден також пригрозив республіканцям наслідками, закликавши їх покласти йому на стіл підписаний законопроєкт про міграцію.

Джерело : Politico

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.