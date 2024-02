Байден у зверненні до Конгресу США: Нездатність підтримати Україну ніколи не буде забута

Конгресмени-республіканці мають проявити мужність перед залякуваннями колишнього президента США Дональда Трампа та ухвалити законопроєкт про міграцію, від якого залежить підтримка України.

Про це 6 січня заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден під час звернення до американського Конгресу.

Він назвав домовленість, якої досягли конгресмени обох партій у Конгресі США, “найсправедливішою та найгуманнішою” реформою міграційної системи, а також “найжорсткішими заходами” із захисту кордонів Америки.

Водночас цей законопроєкт не проходить до зали Сенату, і це не відбувається, за словами Джо Байдена, через 45-го президента США Дональда Трампа.

Звертаючись до конгресменів, зокрема, до республіканців, які блокують законопроєкт, Байден попередив, що “історія спостерігає за ними”, якщо вони виступатимуть проти фінансування України.

Він також заявив, що неухвалення рішення про надання Україні додаткової допомоги рівнозначне перемозі Росії і президента Володимира Путіна.

– Ми не можемо піти зараз. Путін робить ставку саме на це, – сказав Байден.

Республіканці вимагали ухвалення реформи імміграційної політики в обмін на свої голоси за фінансування для України. Але зараз Республіканська партія відхиляє законопроєкт про імміграцію, і не видно жодного шляху для чергового раунду фінансування для офіційного Києва, навіть на тлі повідомлень про те, що українські військові урізають боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення.

– Підтримуючи цей законопроєкт, ми протистоїмо Путіну. Відмовившись від цього законопроєкту, ми граємо йому на руку, – додав він.

Президент США попередив, що не варто гаяти часу на надання додаткової допомоги Києву, заявивши, що “годинник цокає”.

– Кожен тиждень, кожен місяць, який проходить без нової допомоги Україні, означає зменшення кількості артилерійських снарядів, зменшення кількості систем протиповітряної оборони, – сказав він.

За словами Байдена, відмова в наданні Україні додаткової допомоги зіграє на руку Путіну.

– Якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і витрати для Америки та наших союзників і партнерів зростуть, – попередив Джо Байден у своїй промові.

Джо Байден завершив свою промову, знову наголосивши на тому, що республіканці підривають безпеку кордонів лише на догоду Дональду Трампу.

– Я розумію, що колишній президент відчайдушно намагається зупинити цей законопроєкт, тому що він не зацікавлений у розв’язанні проблеми кордону. Йому потрібна політична тема, на якій він зможе протистояти мені. Вони майже всі про це говорять, ніхто цього не заперечує, наскільки мені відомо, – сказав Байден.

Після цього він пообіцяв перетворити долю імміграційного законопроєкту на питання передвиборчої кампанії:

Він також нагадав, що кожен день до листопада, коли у США мають пройти вибори, американський народ буде знати, що єдина причина, чому кордон не захищений – це “Дональд Трамп і його друзі-республіканці з MAGA”.

– Настав час для республіканців у Конгресі проявити трохи мужності, показати хребет, дати зрозуміти американському народу, що ви працюєте на нього, а не на когось іншого, – наголосив він.

Після виступу президента США головний демократ у Сенаті Конгресу Чак Шумер підтвердив слова Джо Байдена і також звинуватив Трампа у перешкоджанні процесу ухвалення рішення щодо закону про міграцію та підтримку України.

– Ми всі знаємо, що тут відбувається. Трамп воліє зберегти хаос на кордоні для своєї кампанії. Він радше дозволить Україні страждати, ніж буде жорстким з Путіним, – сказав він.

