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Шольц пояснив, які наслідки матиме перемога РФ у війні

Шольц пояснив, які наслідки матиме перемога РФ у війні
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії.

Про це йдеться у його колонці для The Wall Street Journal.

За словами канцлера, перемога Росії у війні означала б не лише кінець України як вільної, демократичної та незалежної держави, але й кардинально змінила б обличчя Європи.

Зараз дивляться

– Вона завдала б серйозного удару по ліберальному світовому порядку. Брутальна спроба Росії вкрасти територію силою може стати прикладом для інших авторитарних лідерів по всьому світу, – вказує Шольц.

Він наголосив на необхідності докласти всіх можливих зусиль для перемоги України, інкше “незабаром можемо прокинутися у світі ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж за часів холодної війни”.

Незважаючи на підтримку, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачею зброї та боєприпасів, вказав політик.

– Деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації. Довгострокові наслідки та витрати від нездатності зупинити агресію Путіна затьмарять будь-які інвестиції, які ми робимо зараз, – підкреслив він.

Шольц також назвав чотири кроки, які допоможуть швидше закінчити війну:

  • продовження фінансової та військової підтримки України;
  • єдність лідерів “по обидва боки Атлантики”;
  • недопущення конфронтації РФ з НАТО;
  • колективне стримування і оборона НАТО.

Раніше Шольц закликав європейські країни посилити підтримку України.

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Джерело: The Wall Street Journal
Війна в Україні, Німеччина, Олаф Шольц, Україна
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