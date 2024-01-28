Кожен може збільшити свій внесок: Шольц закликав країни ЄС посилити підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову закликав європейські країни збільшити фінансову та військову допомогу Україні.

Про це Шольц сказав на конференції європейських делегатів СДПН у Берліні.

У світлі труднощів президента США Джо Байдена з проведенням через американський Конгрес нового пакета допомоги Україні, прихильники Києва “зараз перебувають у дуже рішучому становищі”, заявив він.

Зараз дивляться

Саме тому він сказав, що хоче “поговорити в Європі про те, як кожен може збільшити та розширити свій внесок”.

Військова підтримка України в інших європейських країнах часто “обмежена”, вважає Шольц. Уряд Німеччини вже виділив понад €7 млрд для України в бюджеті цього року, що наразі становить понад половину від загального обсягу внесків європейських держав, сказав він. Німеччина хотіла зробити багато чого, але вона була “лише середньою державою”, сказав Шольц, додавши, що тепер “всі інші мають зробити свій внесок, щоб зробити багато чого”.

Президент Росії Володимир Путін повинен зрозуміти, що його розрахунки не спрацюють, якщо він буде просто чекати, поки підтримка України ослабне, наголосив Шольц, додавши, що наполегливість також є важливим фактором для якнайшвидшого встановлення миру в Україні.

Не Шольцом єдиним

Раніше лідер Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер також закликав до більшої підтримки України.

Лінднер заявив, що європейські партнери повинні надати Україні більш активну підтримку.

За його словами, Німеччина робить усе можливе і за необхідності “мобілізує ще більше”, заявив Лінднер на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні.

Однак, додав він, неприпустимо, щоб Німеччина робила ще більше, коли “інші продовжували б робити занадто мало”. Він підкреслив, що Європа – це співтовариство цінностей, “і це повинно проявитися і в цей час”, зажадав Лінднер, підкресливши, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

– Ми не збираємося послаблювати наші зобов’язання, – додав він.

Допомога від Німеччини

В останні місяці роль Німеччини в підтримці України істотно збільшилася. Попри складнощі з держбюджетом усередині країни, офіційний Берлін збільшив фінансову підтримку України на 2024 рік і активно продовжує закликати до цього товаришів по ЄС.

Так, наприклад, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН поставить Україні шість багатофункціональних вертольотів Sea King.

Водночас на Шольца вже кілька місяців чинять тиск, вимагаючи поставити Україні крилаті ракети Taurus. У неділю він знову заявив, що підтримка країни залишатиметься “обережною” і “скоординованою на міжнародному рівні”. Жодних “односторонніх зусиль” з боку Німеччини не буде.

Джерела: DW, NTV

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