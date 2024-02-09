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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Чи можуть строковики відмовитися від мобілізації в Україні у 2024 році

зброя, військовий
Фото: Pixabay

Строкова служба – це вид військової служби, яку проходять з метою здобуття військово-облікової спеціальності. Строковики в Україні — люди, що проходять строкову службу.

Чи можуть строковики відмовитися від мобілізації в Україні у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть строковики відмовитися від мобілізації у 2024 році

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, нині осіб, які проходять строкову службу, не можна залучати до участі в бойових діях. Після того як вони будуть звільнені та поставлені в мобілізаційний резерв, ТЦК мають право залучити їх до військової служби, тобто мобілізувати та направити в зону бойових дій.

Зараз дивляться

— Якщо цих хлопців звільнять зі строкової служби, то протягом тижня їх вже можуть мобілізувати. Вони придатні до військової служби, мають досвід та певні військові навички. Тому їх можна залучати до участі у військових діях, — прокоментував Ростислав Кравець.

Але, на думку юриста, народним депутатам все ж таки варто передбачити для строковиків право протягом двох-трьох років не бути мобілізованими, щоб дати людям можливість перепочити. Це дуже важливо для майбутнього України.

Якщо у людини немає звільнення від військової служби або відстрочки від мобілізації, то за законом України Про військовий обов’язок і військову службу, вона не має права відмовитися від проходження військової служби та мобілізації, говорить Кравець. Але у разі підстав для звільнення від мобілізації (батьки з інвалідністю, неповнолітні діти тощо) особа, що проходить строкову службу, може подати заяву на звільнення зі військової служби.

Які наслідки відмови від мобілізації

Якщо військовозобов’язана особа після вручення повістки без поважної причини не з’явилась до ТЦК, то на неї буде накладено штраф.

Для тих, хто систематично ухиляється від мобілізації, передбачена кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 років, але для цього повинно бути доведене ухилення.

Юрист зазначив, щоб у правоохоронців було достатньо підстав для порушення кримінальної справи, потрібно мати мінімум три зафіксованих факти ухилення від мобілізації.

Нагадуємо, що повістка має бути вручена особисто в руки.

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військові, військовослужбовці, Мобілізація, ТЦК
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