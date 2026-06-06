Вибухи у Запоріжжі прогриміли зранку 6 червня, коли ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 6 червня: що відомо

Під час повітряної тривоги влада попереджала про загрозу застосування ударних безпілотників по території Запорізької області.

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Згодом пролунали вибухи у Запоріжжі та стало відомо про влучання по об’єктах критичної та промислової інфраструктури міста.

Спочатку повідомлялося, що після удару двоє працівників одного з об’єктів перестали виходити на зв’язок.

Пізніше начальник ОВА повідомив про їхню загибель.

– Виявлені тіла двох чоловіків, які не виходили на зв’язок після ворожої атаки по Запоріжжю, – повідомив Федоров.

Вже за кілька годин Федоров повідомив про нову атаку на Запоріжжя. Росіяни повторно вдарили по місту ударними БпЛА.

Унаслідок цієї атаки на Запоріжжя сталася пожежа на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста.

Наразі відомо про п’ятьох постраждалих під час ранкових вибухів у Запоріжжі 6 червня.

Інформація щодо інших можливих наслідків удару уточнюється.

Наразі на місцях працюють профільні та екстрені служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 564-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Фото : Факти ICTV

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