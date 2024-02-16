Карта бойових дій на 16 лютого 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 16 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 16 лютого 2024

Ситуація в Україні на 16 лютого 2024

Оперативно-стратегічне угруповання військ Північ

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність задля недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону в Бєлгородській області РФ.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили три ворожі атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак окупантів у районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбито 10 атак загарбників неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Таврія

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Українські військові стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони впродовж доби відбили 28 атак армії РФ у районах Авдіївки, Ласточкиного та ще п’ять атак – неподалік Першотравневого та Невельського Донецької області.

Згідно з ухваленим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області – там відбито 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку Збройні сили України відбили три атаки окупантів південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Оперативно-стратегічне угруповання військ Одеса

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ.

Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій.

Так, упродовж доби армія РФ мала три провальні штурми.

Водночас українські військові активними діями завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати РФ на 16 лютого 2024

особового складу ‒ близько 400 300 (+1 210),

танків ‒ 6 465 (+23),

бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39),

артилерійських систем – 9 641 (+21),

реактивних систем залпового вогню – 984,

засобів протиповітряної оборони ‒ 671,

літаків – 332,

гелікоптерів – 325,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 408 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 895 (+13),

кораблів (катерів) ‒ 25,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25),

спеціальної техніки ‒ 1 528 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 723-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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