Таких втрат росіяни ще ніде не мали. Що зараз відбувається в Авдіївці

Ситуація на Авдіївському напрямку дуже динамічна та постійно змінюється. Ворог тисне з надзвичайною силою.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини розповів пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Що відомо про бої в Авдіївці

У межах Авдіївки тривають запеклі бої. Противник завдає масованих бомбових ударів удень і вночі, не припиняє штурми одночасно з декількох напрямків.

Зараз дивляться

– Якщо порівнювати з Бахмутом, то тут значно важче, тому що росіяни кидають всю могутність своєї армії. Це не тільки піхота, а бронетехніка, FPV-дрони, КАБи, фосфорні бомби. Вони не бережуть нічого, тому це в них принципово політичне рішення щодо цих штурмів, – каже пресофіцер 3 ОШБр.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський повідомив, що наші війська застосовують усі наявні засоби для стримування ворога. Відбувається планове підсилення підрозділів.

Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика працює. За дорученням головнокомандувача Збройних сил України захисникам і захисницям Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке керування військами забезпечене.

– Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів. Так, українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. На інших загрозливих напрямках, у разі потреби, також здійснюється маневр військами з переходом на нові підготовлені позиції, щоб мати змогу й надалі нищити російських окупантів й утримувати місто, – зазначає Тарнавський.

Намагаючись отримати перевагу на полі бою, ворог застосував підступну тактику в районі Авдіївського коксохімічного заводу: в результаті обстрілів підпалив цистерну із залишками нафталіну та зчинив пожежу на складі зберігання бітумної смоли. Під прикриттям густого диму намагається штурмувати позиції українських захисників.

Авдіївка сьогодні, карта бойових дій

Ворог не покидає спроб оточити Авдіївку та витіснити підрозділи ЗСУ. Ось так сьогодні виглядає Авдіївка на карті бойових дій.

Втрати ворога під Авдіївкою

За добу 15 лютого у всій оперативній зоні ОСУВ Таврія втрати росіян становили 711 осіб – найбільше в цьому році.

Як зазначив пресофіцер 3 штурмової бригади, російські військові під час штурмів втрачають велику кількість броньованої техніки та особового складу саме з елітних підрозділів.

– Вони втрачають велику кількість особового складу саме регулярних бригад та спецпризначенців ГРУ. Тобто це люди, які навчені, це не зеки, по факту це еліта російської армії, але вони ідуть всі в мясорубку, – додав військовий.

Левова частка із цього числа – результат бойової роботи наших військ, які знищують загарбника на Авдіївському напрямку.

Офіцер штабу бригади Азов, учасник оборони Маріуполя Ілля Самойленко в етері телемарафону заявив, що сьогодні під Авдіївкою вбили ворожого комбата.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомив, що загалом його бригаді вже вдалось знищити більше 4 тис. російських військових.

– Таких втрат, як в боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали. Об українські сили РФ стирає зараз мінімум шість бригад російської армії, плюс одну бригаду “ДНР”, спецпризначенців ГРУ. І щоб ви розуміли розподілення сил: є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують близько 100 військових РФ, – зазначив Жорін.

Раніше командування ОСУВ Таврія заявило про відхід з позицій на південно-східний околиці Авдіївки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.