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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У боях під Авдіївкою Росія втратила понад 47 тис. військових – Тарнавський

Авдіївка
Фото: Факти ICTV

Лише за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати РФ перевищили 47 тис. вбитими, також знищено сотні одиниць бойової техніки ворога, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Бої за Авдіївку – втрати РФ з 10 жовтня 2023 року

  • особовий склад – 47 186 осіб;
  • танки – 364;
  • артилерійські системи – 248;
  • бойові бронемашини – 748;
  • літаки – 5.

Тарнавський зауважив, що українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв окупантів, який РФ планувала використати на інших ділянках фронту для наступальних дій, подякувавши за кожного знищеного російського військового, спалений танк та бронемашину.

Відступ ЗСУ з Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про відведення українських підрозділів з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життя і здоров’я військових.

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