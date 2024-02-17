Співвідношення 1 до 7: 3еленський порівняв втрати української армії та окупантів під Авдіївкою

Президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення військового командування про відхід із Авдіївки на Донеччині було викликано бажанням зберегти наших людей.

Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 17 лютого.

— Зберегти максимальну кількість українців, зберегти наших людей. Це правильне рішення, щоб не потрапити в оточення. Росія нічого не захопила. Вони повністю знищують будинки, а потім заходять на території, – сказав він.

Співвідношення втрат під Авдіївкою

Відповідаючи на питання про співвідношення втрат окупаційної армії РФ і ЗСУ в Авдіївці, Зеленський наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Але додав, що в Авдіївці було “один до семи”.

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— Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян, – розповів глава держави.

Нагадаємо, 12 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи відходять з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життів і здоров’я військових.

Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

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