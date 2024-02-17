Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Співвідношення 1 до 7: 3еленський порівняв втрати української армії та окупантів під Авдіївкою

3тя штурмова

Президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення військового командування про відхід із Авдіївки на Донеччині було викликано бажанням зберегти наших людей.

Про це він заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 17 лютого.

— Зберегти максимальну кількість українців, зберегти наших людей. Це правильне рішення, щоб не потрапити в оточення. Росія нічого не захопила. Вони повністю знищують будинки, а потім заходять на території, – сказав він.

Співвідношення втрат під Авдіївкою

Відповідаючи на питання про співвідношення втрат окупаційної армії РФ і ЗСУ в Авдіївці, Зеленський наголосив, що не може розповісти про втрати Сил оборони України. Але додав, що в Авдіївці було “один до семи”.

Зараз дивляться

— Я не можу вам назвати наші втрати. Але в Авдіївці, я можу вам сказати, що було 1 до 7. На одного українця приходиться сім росіян, – розповів глава держави.

Нагадаємо, 12 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи відходять з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життів і здоров’я військових.

Фото: 3-тя окрема штурмова бригада

Авдіївка, Володимир Зеленський, Донецька область, Мюнхенська конференція з безпеки
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна та Данія обговорили можливі дати підписання безпекової угоди
зустріч Зеленського і Фредеріксен
Якщо матимемо достатньо ППО, зможемо повернути додому мільйони українців – Зеленський
виступ Зеленського у Мюнхені
Наші дії обмежуються лише кількістю та дальністю засобів ураження – Зеленський
Зеленський у Мюнхені
Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт
Співвідношення 1 до 7: 3еленський порівняв втрати української армії та окупантів під Авдіївкою
Не потрібно боятися поразки Путіна та знищення його режиму, його доля програти – Зеленський
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь