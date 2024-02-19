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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала – президент Фінляндії

Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала – президент Фінляндії
Фото: Getty Images

Новий президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що саме допомога Заходу дала змогу Україні встояти на початку повномасштабного вторгнення РФ. Він наголосив на важливості продовжувати підтримку.

Про це повідомляє Yle.

– Якби Захід не підтримав Україну, вона б більше не існувала, – сказав Стубб, відповідаючи на запитання, чи не зазнав Захід невдачі у підтримці Києва.

Він зазначив, що допомога українцям має бути безперервною, як економічна, так і військова. Новообраний президент також визнав, що постачання зброї Києву є актуальною проблемою.

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– Єдине, що розуміє Путін – це сила. Ви покажете будь-яку слабкість – будь-які м’які елементи – і він нападе, – додав Стубб.

За його словами, війна проти України не є для російського диктатора Володимира Путіна просто “другорядною проблемою”.

– Ця війна занадто велика для Путіна, щоб зазнати поразки, і саме це робить її доволі проблематичною, – наголосив Стубб.

У неділю, 11 лютого, у другому турі президентських виборів у Фінляндії переміг 55-річний Александр Стубб.

Він із невеликим відривом переміг свого конкурента та колишнього главу МЗС Пекка Хаавісто, за якого проголосували 48,4% виборців.

Стубб активно підтримує Україну та вважає, що Київ не має йти на територіальні поступки Росії.

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Війна в Україні, Україна, Фінляндія
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