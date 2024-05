ЗСУ застосували ATACMS по полігону Луганщини: уражено понад 110 окупантів

Українські війська уразили особовий склад армії РФ поблизу селища Рогове, що в Луганській області. Ймовірно, удару було завдано далекобійною балістичною ракетою ATACMS.

Відео 1 травня оприлюднив у соцмережі X (колишній Twitter) волонтер OSINT спільноти GeoConfirmed під нікнеймом JB Schneider.

На відео можна побачити, що особовий склад російської армії скупчився в одному місці. Згодом по їхній місцевості б’є снаряд з, імовірно, суббоєприпасами, які уражають значну територію.

З відео випливає, що було завдано щонайменше трьох ударів.

За підрахунками військового аналітика із юзернеймом Def Mon, який проаналізував відео, ураження покриває коло діаметром 340 метрів, або 10 гектарів (майже 10 тис. квадратних метрів).

