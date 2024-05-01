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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ застосували ATACMS по полігону Луганщини: уражено понад 110 окупантів

Удар ATACMS 1 травня по полігону в Луганській області: що відомо

Українські війська уразили особовий склад армії РФ поблизу селища Рогове, що в Луганській області. Ймовірно, удару було завдано далекобійною балістичною ракетою ATACMS.

Відео 1 травня оприлюднив у соцмережі X (колишній Twitter) волонтер OSINT спільноти GeoConfirmed під нікнеймом JB Schneider.

Удар по полігону РФ у Луганській області

На відео можна побачити, що особовий склад російської армії скупчився в одному місці. Згодом по їхній місцевості б’є снаряд з, імовірно, суббоєприпасами, які уражають значну територію.

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З відео випливає, що було завдано щонайменше трьох ударів.

За підрахунками військового аналітика із юзернеймом Def Mon, який проаналізував відео, ураження покриває коло діаметром 340 метрів, або 10 гектарів (майже 10 тис. квадратних метрів).

Своєю чергою портал Мілітарний вказує, що площа ураження значно більша, ніж від далекобійних снарядів GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тому аналітики роблять висновок, що удару, імовірно, було завдано ракетами ATACMS.

За попередньою інформацією, яку можна отримати з відкритих даних, було уражено щонайменше 116 військовослужбовців окупаційної армії РФ.

За оцінкою OSINT-спільноти Кіберборошно, місцевість, яка була уражена на відео, розташована за 78 км від лінії бойового зіткнення. Відповідні координати ударів – 49.637335, 39.042763; 49.621673,39.060224; 49.637016,39.033770.

ATACMS для України

Нагадаємо, наприкінці квітня Сполучені Штати все ж ухвалили військову допомогу для України, включно із ракетами ATACMS великої дальності, що прописано безпосередньо в законопроєкті про фінансування.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що ракети ATACMS будуть у першому пакеті підтримки.

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Фото: IgorGirkin

ATACMS, балістична ракета, Війна в Україні, ЗСУ
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