Співачка Оля Полякова представила перший кліп свого нового музичного проєкту TheNogi.

Сьогодні, 5 червня, артистка без попередніх анонсів випустила відео на пісню Не на часі, що стала дебютним візуальним релізом її альтер его Ізольди Рот з проєкту для дорослих TheNogi.

Кліп уже з’явився у відкритому доступі, а сам трек став першим синглом майбутнього однойменного альбому TheNogi, реліз якого запланований на 17 червня.

Зараз дивляться

Оля Полякова показала перший кліп проєкту TheNogi

У новому відео Полякова постає в образі епатажної Ізольди Рот — головної героїні проєкту TheNogi.

Події кліпу розгортаються у стилі гламурної сатири: героїня з’являється під спалахами фотокамер, подорожує лімузином, відвідує вечірки та опиняється в центрі загальної уваги.

Під час створення відео використовували технології штучного інтелекту. Також у пісні звучить нецензурна лексика, втім артистка від самого початку позиціонувала TheNogi як проєкт для дорослої аудиторії.

Основна ідея роботи — донести, що “на часі — все”. Творці проєкту називають відео маніфестом любові до себе та закликом не відкладати життя на потім.

Реакція мережі

За перші п’ять годин після публікації кліп переглянули понад 2,4 тис. разів.

У коментарях глядачі активно обговорюють нецензурну лексику, провокативний стиль відео та його головний меседж про право жити тут і зараз.

Більшість перших відгуків під відео виявилися схвальними.

  • Насправді, пісня та кліп з дуже глибоким змістом. Ніхто не знає, скільки нам часу відміряно на цій землі. Саме тому треба проживати кожен день як останній.
  • Оля згадала, що таке справжній артист, який повинен висвітлювати реальність сьогодення. Думаю наші нащадки будуть слухати цю пісню і розуміти як не треба жити! Дякую! Кліп — бомба, трек — драйв!
  • Приголомшливо глибокий філософський кліп і пісня. Хто бачить тут тільки голі ноги та чує тільки мат, той просто не здатний бачити і чути більше. Жінка-вогонь, геніальна акторка, набагато більше, ніж просто співачка.
  • Олю, нікого не слухай! Це — твоє!
  • Не на часі — війна, а жити тут і зараз на повну — рятує кукухи українців… Так і живемо — вночі рятуємось від обстрілів у коридорах, а вранці біжимо, щоб не запізнитися на роботу. Тому ідіть всі на х*р, хто засуджує і кому це не на часі.
  • Ну, інакше про наш час не заспіваєш.
  • Пісня — супер! Дуже життєва, — пишуть користувачі під кліпом.

Нагадаємо, проєкт TheNogi став окремим творчим напрямом Полякової зі своїм стилем, образами та аудиторією. Саму музику співачка визначає як “стервопоп” — жанр, який описує як сміливий, дорослий і провокативний.

Раніше артистка пояснювала, що створила TheNogi для більш відвертих висловлювань та тем, які не завжди могли звучати у творчості Олі Полякової.

Читайте також
Чи посварилися Оля Полякова з Машею Єфросиніною: відповідь співачки
Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Пов'язані теми:

Новий кліпОля Полякова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.