Співачка Оля Полякова представила перший кліп свого нового музичного проєкту TheNogi.

Сьогодні, 5 червня, артистка без попередніх анонсів випустила відео на пісню Не на часі, що стала дебютним візуальним релізом її альтер его Ізольди Рот з проєкту для дорослих TheNogi.

Кліп уже з’явився у відкритому доступі, а сам трек став першим синглом майбутнього однойменного альбому TheNogi, реліз якого запланований на 17 червня.

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Оля Полякова показала перший кліп проєкту TheNogi

У новому відео Полякова постає в образі епатажної Ізольди Рот — головної героїні проєкту TheNogi.

Події кліпу розгортаються у стилі гламурної сатири: героїня з’являється під спалахами фотокамер, подорожує лімузином, відвідує вечірки та опиняється в центрі загальної уваги.

Під час створення відео використовували технології штучного інтелекту. Також у пісні звучить нецензурна лексика, втім артистка від самого початку позиціонувала TheNogi як проєкт для дорослої аудиторії.

Основна ідея роботи — донести, що “на часі — все”. Творці проєкту називають відео маніфестом любові до себе та закликом не відкладати життя на потім.

Реакція мережі

За перші п’ять годин після публікації кліп переглянули понад 2,4 тис. разів.

У коментарях глядачі активно обговорюють нецензурну лексику, провокативний стиль відео та його головний меседж про право жити тут і зараз.

Більшість перших відгуків під відео виявилися схвальними.

Насправді, пісня та кліп з дуже глибоким змістом. Ніхто не знає, скільки нам часу відміряно на цій землі. Саме тому треба проживати кожен день як останній.

Оля згадала, що таке справжній артист, який повинен висвітлювати реальність сьогодення. Думаю наші нащадки будуть слухати цю пісню і розуміти як не треба жити! Дякую! Кліп — бомба, трек — драйв!

Приголомшливо глибокий філософський кліп і пісня. Хто бачить тут тільки голі ноги та чує тільки мат, той просто не здатний бачити і чути більше. Жінка-вогонь, геніальна акторка, набагато більше, ніж просто співачка.

Олю, нікого не слухай! Це — твоє!

Не на часі — війна, а жити тут і зараз на повну — рятує кукухи українців… Так і живемо — вночі рятуємось від обстрілів у коридорах, а вранці біжимо, щоб не запізнитися на роботу. Тому ідіть всі на х*р, хто засуджує і кому це не на часі.

Ну, інакше про наш час не заспіваєш.

Пісня — супер! Дуже життєва, — пишуть користувачі під кліпом.

Нагадаємо, проєкт TheNogi став окремим творчим напрямом Полякової зі своїм стилем, образами та аудиторією. Саму музику співачка визначає як “стервопоп” — жанр, який описує як сміливий, дорослий і провокативний.

Раніше артистка пояснювала, що створила TheNogi для більш відвертих висловлювань та тем, які не завжди могли звучати у творчості Олі Полякової.

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