Оля Полякова в образі Ізольди Рот презентувала дебютний кліп проєкту TheNogi
- Оля Полякова випустила перший кліп нового проєкту TheNogi на пісню Не на часі.
- Головною героїнею відео стала альтер его співачки — Ізольда Рот.
- Кліп створено з використанням технологій штучного інтелекту та містить нецензурну лексику.
Співачка Оля Полякова представила перший кліп свого нового музичного проєкту TheNogi.
Сьогодні, 5 червня, артистка без попередніх анонсів випустила відео на пісню Не на часі, що стала дебютним візуальним релізом її альтер его Ізольди Рот з проєкту для дорослих TheNogi.
Кліп уже з’явився у відкритому доступі, а сам трек став першим синглом майбутнього однойменного альбому TheNogi, реліз якого запланований на 17 червня.
Оля Полякова показала перший кліп проєкту TheNogi
У новому відео Полякова постає в образі епатажної Ізольди Рот — головної героїні проєкту TheNogi.
Події кліпу розгортаються у стилі гламурної сатири: героїня з’являється під спалахами фотокамер, подорожує лімузином, відвідує вечірки та опиняється в центрі загальної уваги.
Під час створення відео використовували технології штучного інтелекту. Також у пісні звучить нецензурна лексика, втім артистка від самого початку позиціонувала TheNogi як проєкт для дорослої аудиторії.
Основна ідея роботи — донести, що “на часі — все”. Творці проєкту називають відео маніфестом любові до себе та закликом не відкладати життя на потім.
Реакція мережі
За перші п’ять годин після публікації кліп переглянули понад 2,4 тис. разів.
У коментарях глядачі активно обговорюють нецензурну лексику, провокативний стиль відео та його головний меседж про право жити тут і зараз.
Більшість перших відгуків під відео виявилися схвальними.
- Насправді, пісня та кліп з дуже глибоким змістом. Ніхто не знає, скільки нам часу відміряно на цій землі. Саме тому треба проживати кожен день як останній.
- Оля згадала, що таке справжній артист, який повинен висвітлювати реальність сьогодення. Думаю наші нащадки будуть слухати цю пісню і розуміти як не треба жити! Дякую! Кліп — бомба, трек — драйв!
- Приголомшливо глибокий філософський кліп і пісня. Хто бачить тут тільки голі ноги та чує тільки мат, той просто не здатний бачити і чути більше. Жінка-вогонь, геніальна акторка, набагато більше, ніж просто співачка.
- Олю, нікого не слухай! Це — твоє!
- Не на часі — війна, а жити тут і зараз на повну — рятує кукухи українців… Так і живемо — вночі рятуємось від обстрілів у коридорах, а вранці біжимо, щоб не запізнитися на роботу. Тому ідіть всі на х*р, хто засуджує і кому це не на часі.
- Ну, інакше про наш час не заспіваєш.
- Пісня — супер! Дуже життєва, — пишуть користувачі під кліпом.
Нагадаємо, проєкт TheNogi став окремим творчим напрямом Полякової зі своїм стилем, образами та аудиторією. Саму музику співачка визначає як “стервопоп” — жанр, який описує як сміливий, дорослий і провокативний.
Раніше артистка пояснювала, що створила TheNogi для більш відвертих висловлювань та тем, які не завжди могли звучати у творчості Олі Полякової.