У ніч проти п’ятниці, 5 червня, Сили безпілотних систем уразили чотири російські судна-суховантажі та один танкер у портах тимчасово окупованих Маріуполя і Бердянська, а також у прибережних водах ТОТ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

СБС уразили чотири судна-суховантажі РФ: що відомо

За його словами, уражені судна використовувалися для перевезення викраденого українського зерна, військових вантажів і нафтопродуктів.

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– Контрабандну логістику окупанта слід зупинити. Птахи 1 ОЦ Сил безпілотних систем ввічливо відвідали суховантажі та танкер, – написав Мадяр у Telegram.

Нагадаємо, 3 червня Мадяр повідомив про ураження російського корвета Бойкий, який входить до складу 128 бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ.

На момент удару корабель перебував у сухому доці на базі Кронштадт у Санкт-Петербурзі.

4 червня стало відомо, що дрони Сил безпілотних систем уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу Світляк в окупованому Криму.

Наприкінці травня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали серію ударів по військових полігонах, об’єктах газової інфраструктури та логістики російських військ.

Так, 413 полк Рейд завдав удару по військовому полігону 36 армії Росії у Запорізькій області.

9 батальйон 414 бригади Птахи Мадяра уразив військовий полігон 3 армії Трьохізбєнка у Луганській області, повідомили у Силах безпілотних систем ЗСУ.

20 бригада К-2 завдала удару по газовому сховищу на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім того, 414 бригада Птахи Мадяра атакувала логістичні об’єкти російської армії в Донецькій та Луганській областях.

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