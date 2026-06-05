Вибух у порту Констанца в Румунії стався через інцидент із морським безекіпажним катером України, який втратив керування після впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

Вибух дрона у Румунії: що кажуть у ВМС

Відомство визнало, що вибух у порту Констанца в Румунії стався за участі саме українського дрона.

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Там уточнили, шо морський безекіпажний катер ВМС ЗС України виконував завдання в Чорноморській операційній зоні, але втратив керування та опинився біля берегів Румунії під впливом засобів РЕБ росіян.

Військово-морські сили ЗС України наголосили, що передали інформацію про загублений морський дрон Військово-морським силам Румунії, щоб запобігти втратам серед цивільного населення.

Нагадаємо, вранці 5 червня вибух у порту Констанца у Румунії прогримів внаслідок інциденту з морським безпілотником. Район біля нафтового термінала повністю ізолювали.

У Міноборони Румунії заявляли, що дрон має схожий вигляд з тими, що “використовуються на війні в Україні”.

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