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Зеленский анонсировал начало переговоров по гарантиям безопасности с Ирландией

Зеленський
Фото: Офис президента

Украина и Ирландия договорились как можно быстрее начать работу над двусторонним соглашением по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора с премьером Ирландии Саймоном Харрисом.

Указано, что во время переговоров Харрис подтвердил личное участие в Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

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— Нейтральная Ирландия — не значит равнодушная к несправедливости и восстановлению мира, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также поблагодарил Ирландию за гуманитарную и логистическую помощь и обсудил с Харрисом перспективу сотрудничества в сфере разминирования.

Соглашения по безопасности Украины

На Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года страны G7 согласовали декларацию безопасности поддержки Украины.

Сейчас Украина уже имеет соответствующие соглашения с Великобританией, Канадой, Германией, Францией, Данией, Италией и Нидерландами.

7 мая президент Зеленский заявил, что наше государство в течение ближайших недель планирует подписать новые соглашения по безопасности со странами-партнерами.

Ирландия, Безпека, Война в Украине, Владимир Зеленский
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