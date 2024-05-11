Б’ють Кинджалами по Україні: ГУР оприлюднило список російських льотчиків

Головне управління розвідки оприлюднило список російських воєнних злочинців, які завдають ударів по Україні аеробалістичними ракетами Кинджал.

Українській розвідці вдалося ідентифікували 29 осіб командного, льотного й технічного складу 44 окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації Військово-повітряних сил Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Також розвідники встановили особи семи офіцерів із числа технічного персоналу полку.

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Повний список ідентифікованих російських воєнних злочинців можна переглянути за посиланням на сайті ГУР МОУ.

Що відомо про 44 авіаполк РФ

За даними ГУР, його сформовано 1 грудня 2021 року.

Місце постійної дислокації – аеродром Саваслєйка Нижньогородської області.

Полк має двохескадрильну структуру, штатно до 24 літаків – винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К.

Розвідка встановила бортові номери літаків МіГ-31К зі складу полку: RF-20862, RF-03230, RF-20882, RF-03231, RF-03234, RF-19275, RF-94268, RF-42251, RF-42253, RF-20867, RF-20883.

Вони озброєні авіаційно-ракетними комплексам Х-47М2 Кинджал (бойова частина 500 кг, можливе ядерне озброєння), призначеними для завдання максимально швидких ударів на дистанції до 2000 км.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ГУР

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