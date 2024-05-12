Евакуація з віршами Шевченка на вустах: ситуація у Вовчанську та настрої людей там

Всі пункти північного прикордоння Харківщини, зокрема Вовчанськ, перебувають під постім вогнем окупантів. Яка ситуація у місті наразі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вовчанськ під постійним обстрілом РФ

На околицях міста Вовчанськ ситуація надзвичайно складна – місто під постійним вогнем РФ, там тривають контрударні дії наших військових. За словами президента України Володимира Зеленського, у місті мешканцям допомагають.

Речник ОСУВ Хортиця, підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що у напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області ворог продовжує контрударні заходи, застосовує піхоту та техніку.

Зараз дивляться

– Влада Вовчанська спростувала інформацію про захід окупантів у місто, наразі там тривають обстріли та бої. Дані про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена, там наразі працюють наші Сили оборони, – сказав він.

Евакуація з Вовчанська

У Вовчанську на півночі Харківщини залишається до 500 мешканців. Люди, аби не піддавати своє життя ризику під час постійних обстрілів окупантів, намагають евакуюватися з населеного пункту.

Так, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, 12 травня внаслідок атак РФ у Липцях та Вовчанську дві людини зазнали поранень – жінка 46 років та чоловік 74 років.

– За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється, – наголосив він.

Разом з тим, ДСНС України повідомляє про загиблу жінку 1950 року народження у Вовчанську.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Вовчанську російські військові відстрелили палець мирному жителю, через це розпочато провадження.Медики надали допомогу постраждалому.

– У Вовчанську люди вже були під російською окупацією – і вони не хочуть… Вони намагаються виїхати звідси, не лише через обстріли, а й через страх окупації”, – розповідає в ефірі кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір.

Настрої населення

Українці, не дивлячись на те, що через російську агресію вимушені покидати власні домівки, залишаються нескореними. Так, під час евакуації з Вовчанська жінка декламує уривок вірша Заповіт Тараса Шевченка.

– Поліцейські продовжують рятувати людей з-під обстрілів, – йдеться у дописі до відео МВС України.

До речі, раніше Факти ICTV писали про головні події тижня на фронті.

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