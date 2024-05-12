Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Ломаченко – Камбосос: букмекери назвали фаворита бою
Фінал Євробачення 2024: дата і де дивитися
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Евакуація з віршами Шевченка на вустах: ситуація у Вовчанську та настрої людей там

обстріли Вовчанська
Фото: ДСНС

Всі пункти північного прикордоння Харківщини, зокрема Вовчанськ, перебувають під постім вогнем окупантів. Яка ситуація у місті наразі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вовчанськ під постійним обстрілом РФ

На околицях міста Вовчанськ ситуація надзвичайно складна – місто під постійним вогнем РФ, там тривають контрударні дії наших військових. За словами президента України Володимира Зеленського, у місті мешканцям допомагають.

Речник ОСУВ Хортиця, підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що у напрямку населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області ворог продовжує контрударні заходи, застосовує піхоту та техніку.

Зараз дивляться

– Влада Вовчанська спростувала інформацію про захід окупантів у місто, наразі там тривають обстріли та бої. Дані про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена, там наразі працюють наші Сили оборони, – сказав він.

Ситуація у Вовчанську: оперативна обстановка 12 травня та евакуація населення

Фото: Deep State

Евакуація з Вовчанська

У Вовчанську на півночі Харківщини залишається до 500 мешканців. Люди, аби не піддавати своє життя ризику під час постійних обстрілів окупантів, намагають евакуюватися з населеного пункту.

Так, за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, 12 травня внаслідок атак РФ у Липцях та Вовчанську дві людини зазнали поранень – жінка 46 років та чоловік 74 років.

– За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється, – наголосив він.

Разом з тим, ДСНС України повідомляє про загиблу жінку 1950 року народження у Вовчанську.

За даними Харківської обласної прокуратури, у Вовчанську російські військові відстрелили палець мирному жителю, через це розпочато провадження.Медики надали допомогу постраждалому.

– У Вовчанську люди вже були під російською окупацією – і вони не хочуть… Вони намагаються виїхати звідси, не лише через обстріли, а й через страх окупації”, – розповідає в ефірі кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір.

Настрої населення

Українці, не дивлячись на те, що через російську агресію вимушені покидати власні домівки, залишаються нескореними. Так, під час евакуації з Вовчанська жінка декламує уривок вірша Заповіт Тараса Шевченка.

– Поліцейські продовжують рятувати людей з-під обстрілів, – йдеться  у дописі до відео МВС України.

До речі, раніше Факти ICTV писали про головні події тижня на фронті.

Війна в Україні, Вовчанськ, Евакуація, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Відсутність керівництва та неготовність ЗСУ до наступу РФ: у медіа зафіксували прояви ІПСО
війна
Ситуація на Харківщині, обвал будинку у Бєлгороді та спалах гепатиту А на Київщині: головні новини 12 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 12 травня 2024 року
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Може стати одним з найважчих моментів війни: іноЗМІ про наступ на Харківщині й атаки по НПЗ РФ
Наступ окупантів у Харківській області: що пишуть іноземні ЗМІ
Під постійним вогнем РФ: Зеленський про надскладну ситуацію у Вовчанську на Харківщині
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь