Бої важкі: у РНБО назвали кількість окупантів, що наступають на Харківщину

У наступ на півночі Харківської області залучено понад 30 тисяч солдатів російської армії.

Значна частина з них вже наступає на українських територіях.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко.

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Водночас він додав, що спочатку на кордонах з Україною з боку Харкова було зосереджено щонайменше 50 тисяч загарбників.

За словами Литвиненка, командування Сил оборони передає зведення з лінії фронту, в яких зазначено повну готовність нашої армії відбивати ворожі атаки, запеклі бої продовжуються.

Наступ на Харківську область

Російські війська почали активно проривати кордон на півночі Харківської області рано-вранці 10 травня.

Тоді ж окупантам вдалося захопити кілька українських сіл, використовуючи бронетехніку та РСЗВ.

Наразі найважчі бої в районі північних околиць міста Вовчанськ у 73 км від Харкова.

Джерело : Le Figaro

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