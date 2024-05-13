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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Що робити, якщо не встигли зареєструватися на НМТ 2024: поради

не встиг зареєструватися на нм
Фото: Pexels

Основний період реєстрації для участі в НМТ 2024 завершився 11 квітня. Що робити, якщо не встигли зареєструватися на НМТ – читайте на Фактах ICTV.

Що робити, якщо не встиг зареєструватися на НМТ

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомляє, що абітурієнти, які не встигли або з поважних причин не мали можливості вчасно подати заявку на участь в НМТ, можуть це зробити у додатковий період реєстрації.

НМТ 2024: не встигли зареєструватися – перелік дій, щоби виправити ситуацію

Українські школярі, які не встигли зареєструватися на НМТ, можуть взяти участь у додатковій сесії.

Зараз дивляться

Додатковий період реєстрації триватиме з 10 до 15 травня 2024 року. Розказуємо, що робити, якщо не встиг зареєструватися на НМТ.

Для реєстрації в додатковий період необхідно:

  1. Створити особистий кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО;
  2. Завантажити фотокопію або сканкопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;
  3. Прикріпити документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник чи учасниця не змогли вчасно пройти реєстрацію.

Заява на додаткову сесію НМТ має такий вигляд:

Хто може зареєструватися на додаткову сесію НМТ

Український центр оцінювання якості освіти розказав, хто саме може зареєструватися для участі в додатковій сесії НМТ:

  • абітурієнти, які реєструвалися в основний період реєстрації, однак отримали відмову в реєстрації. Під час додаткового періоду вони можуть усунути недоліки та повторно надіслати інформацію та копії документів до регіонального центру оцінювання якості освіти;
  • особи, які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період і підтвердили це документально;
  • особи, які перебували у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах за рішенням суду.

Якщо особа не виконає перераховані дії до 15 травня, то, на жаль, вона не зможе взяти участь у сладанні НМТ 2024.

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