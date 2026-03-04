Анна Голішевська, редакторка стрічки
Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026: повний список
Щоби взяти участь в НМТ, потрібно завчасно підготувати документи та зареєструватися. Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026 – читайте в матеріалі.
Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026 і як зареєструватися
Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього потрібно виконати такі дії:
- внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
- завантажити в електронній формі сканкопії або фотокопії реєстраційних документів;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
- надіслати внесену інформацію на опрацювання до регіонального центру;
- сформувати Сертифікат НМТ.
Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році) або свідоцтво про повну загальну середню освіту для випускників минулих років;
- картка платника податків.
За потреби можуть запросити ще копії таких документів:
- Свідоцтво про зміну імені або свідоцтво про шлюб.
- Медичний висновок про створення особливих умов для проходження зовнішнього оцінювання.
- Документ, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП.
- Документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.
