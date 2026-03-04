Щоби взяти участь в НМТ, потрібно завчасно підготувати документи та зареєструватися. Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026 – читайте в матеріалі.

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026 і як зареєструватися

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, вступнику потрібно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Після цього потрібно виконати такі дії:

внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію на опрацювання до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ.

Які документи потрібні для реєстрації на НМТ 2026

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2026 році) або свідоцтво про повну загальну середню освіту для випускників минулих років;

картка платника податків.

За потреби можуть запросити ще копії таких документів:

Свідоцтво про зміну імені або свідоцтво про шлюб. Медичний висновок про створення особливих умов для проходження зовнішнього оцінювання. Документ, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП. Документ, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

