Что делать, если не успел зарегистрироваться на НМТ 2024: советы

Основной период регистрации для участия НМТ 2024 завершился 11 апреля. Что делать, если не успели зарегистрироваться на НМТ — читайте советы на Фактах ICTV.

Что делать, если не успел зарегистрироваться на НМТ

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщает, что абитуриенты, которые не успели или по уважительным причинам не имели возможности вовремя подать заявку на участие в НМТ, могут это сделать в дополнительный период регистрации.

НМТ 2024: не успели зарегистрироваться — перечень действий, чтобы исправить ситуацию

Украинские школьники, которые не успели зарегистрироваться на НМТ, могут принять участие в дополнительной сессии.

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Дополнительный период регистрации продлится с 10 по 15 мая 2024 года. Рассказываем, что делать, если не успел зарегистрироваться на НМТ.

Для регистрации в дополнительный период необходимо:

Создать личный кабинет Загрузить фотокопию или сканкопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии; Прикрепить документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник или участница не смогли вовремя пройти регистрацию.

Заявление на дополнительную сессию НМТ выглядит следующим образом:

Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ

Украинский центр оценивания качества образования рассказал, кто именно может зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии НМТ:

абитуриенты, которые регистрировались в основной период регистрации, однако получили отказ в регистрации. Во время дополнительного периода они могут устранить недостатки и повторно отправить информацию и копии документов в региональный центр оценивания качества образования.

лица, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период и подтвердили это документально.

лица, которые находились в местах лишения свободы или следственных изоляторах по решению суда.

Если человек не выполнит перечисленные действия до 15 мая, то, к сожалению, он не сможет принять участие в сдаче НМТ 2024.

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