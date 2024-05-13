Вибух у Харкові та атака дронів у Липецькій області: головні події ночі 13 травня
Сили оборони ведуть бої за прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині. Російський ворог має тактичний успіх попри значні втрати.
Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.
Вибухи у Харкові
Вночі 13 травня у Харкові було чути низку вибухів.
За кілька годин до цього міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що є два прильоти у найближчому передмісті.
Ситуація на Харківському напрямку
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.
Противник штурмує на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.
Протягом минулої доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 станом на ніч на 13 травня – ще тривали.
Бої за Вовчанськ
За даними Генерального штабу ЗСУ, за місто Вовчанськ тривають важкі бої. Окупанти залучили значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’яти батальйонів. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники за добу втратили понад 100 окупантів.
Вибухи в Бєлгороді
Уночі 13 травня над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
За його словами, у селі Черемошне внаслідок прямого влучання снаряда повністю зруйновано житловий будинок, лазню та гараж. Троє мирних жителів дістали легких поранень.
У Липецькій області горіла підстанція після атаки дронів
Вночі 13 травня губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов написав, що на території Становлянського округу подавлено БпЛА і ліквідується загоряння на електропідстанції. Жертв немає, працюють пожежники.
Силовий розгін протестувальників у Тбілісі
У Тбілісі силовики біля будівлі парламенту розганяли людей, що протестували проти закону “про іноагентів”.
МВС Грузії опублікувало заяву про порушення громадського порядку і висунуло вимогу звільнити територію біля парламенту.
ЗМІ вдалося зняти на відео, як грузинські силовики б’ють протестувальників.
Президентські вибори в Литві
Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте пройшли до другого туру президентських виборів у Литві. Про це свідчать первинні дані Головної виборчої комісії.
Після підрахунку голосів на 1712 виборчих дільницях із 1895, лідирує нинішній глава держави Гітанас Науседа, у якого наразі 45,3% голосів.
У прем’єр-міністра Інгрід Шимоніте 17,6% голосів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.