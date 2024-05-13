Вибух у Харкові та атака дронів у Липецькій області: головні події ночі 13 травня

Сили оборони ведуть бої за прикордонне місто Вовчанськ на Харківщині. Російський ворог має тактичний успіх попри значні втрати.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи у Харкові

Вночі 13 травня у Харкові було чути низку вибухів.

Зараз дивляться

За кілька годин до цього міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що є два прильоти у найближчому передмісті.

Ситуація на Харківському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ведуться бойові дії на напрямках Пильна – Лук’янці, Пильна – Глибоке, Пильна – Олійникове, Муром – Бугруватка.

Противник штурмує на напрямках Стрілеча – Глибоке, Олійникове – Глибоке, Олійникове – Лук’янці, Муром – Стариця, Плетенівка – Тихе.

Протягом минулої доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 станом на ніч на 13 травня – ще тривали.

Бої за Вовчанськ

За даними Генерального штабу ЗСУ, за місто Вовчанськ тривають важкі бої. Окупанти залучили значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’яти батальйонів. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники за добу втратили понад 100 окупантів.

На даний час ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Вибухи в Бєлгороді

Уночі 13 травня над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала російська система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, у селі Черемошне внаслідок прямого влучання снаряда повністю зруйновано житловий будинок, лазню та гараж. Троє мирних жителів дістали легких поранень.

У Липецькій області горіла підстанція після атаки дронів

Вночі 13 травня губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов написав, що на території Становлянського округу подавлено БпЛА і ліквідується загоряння на електропідстанції. Жертв немає, працюють пожежники.

Силовий розгін протестувальників у Тбілісі

У Тбілісі силовики біля будівлі парламенту розганяли людей, що протестували проти закону “про іноагентів”.

МВС Грузії опублікувало заяву про порушення громадського порядку і висунуло вимогу звільнити територію біля парламенту.

ЗМІ вдалося зняти на відео, як грузинські силовики б’ють протестувальників.

Президентські вибори в Литві

Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте пройшли до другого туру президентських виборів у Литві. Про це свідчать первинні дані Головної виборчої комісії.

Після підрахунку голосів на 1712 виборчих дільницях із 1895, лідирує нинішній глава держави Гітанас Науседа, у якого наразі 45,3% голосів.

У прем’єр-міністра Інгрід Шимоніте 17,6% голосів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.