Нічна атака на Одеську область 5 червня спричинила руйнування та пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 5 червня: що відомо

Олег Кіпер наголосив, що внаслідок атаки на Одеську область в одному з районів влучанням БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа.

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– Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА сталося займання порожньої складської будівлі та обладнання. На щастя, минулося без постраждалих, – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зауважив, що на місцях подій працюють усі відповідні служби, роботи з усунення наслідків атаки на Одеську область тривають.

Нагадаємо, уночі проти 5 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та 216 ударними і імітаційними безпілотниками різних типів.

Одним із міст, яке постраждало під час нічної атаки на Україну, став Конотоп на Сумщині.

Фото: Олег Кіпер

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