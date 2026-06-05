Атака на Одеську область: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, горів склад
Нічна атака на Одеську область 5 червня спричинила руйнування та пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одеську область 5 червня: що відомо
Олег Кіпер наголосив, що внаслідок атаки на Одеську область в одному з районів влучанням БпЛА зруйновано приватний житловий будинок, виникла пожежа.
– Також зафіксовано ушкодження обʼєкта критичної інфраструктури. Через влучання БпЛА сталося займання порожньої складської будівлі та обладнання. На щастя, минулося без постраждалих, – йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА зауважив, що на місцях подій працюють усі відповідні служби, роботи з усунення наслідків атаки на Одеську область тривають.
Нагадаємо, уночі проти 5 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та 216 ударними і імітаційними безпілотниками різних типів.
Одним із міст, яке постраждало під час нічної атаки на Україну, став Конотоп на Сумщині.
Фото: Олег Кіпер