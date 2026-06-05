Очільник США Дональд Трамп підтримує ідею особистої зустрічі президентів України та Росії.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, реагуючи на пропозицію, висловлену у відкритому листі Зеленського Путіну.

Лист Зеленського Путіну: як відреагував Трамп

Під час розмови із журналістами президента США запитали про його ставлення до відкритого листа Зеленського Путіну та озвучені там пропозиції провести особисту зустріч.

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Також журналісти припустили, що така ініціатива української сторони могла з’явитися на тлі того, що зараз увага Сполучених Штатів частково зосереджена на ситуації навколо Ірану.

У відповідь Трамп заявив, що підтримує таку ідею.

— Я думаю, що було б чудово, якби вони зустрілися, – сказав президент США.

Також він назвав обох лідерів “хорошими людьми, які мають знайти компроміс, щоб щомісяця на фронті не гинуло до 45 тис. осіб”.

Напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до Путіна із пропозицією провести особисту зустріч для обговорення завершення війни.

У зверненні глава держави заявив, що після понад чотирьох років повномасштабної війни саме лідери мають ухвалювати рішення щодо миру.

Зеленський зазначив, що Україна готова до повного припинення вогню на час переговорів, а також запропонував провести обмін полоненими за формулою “всіх на всіх” і повернення цивільних та депортованих дітей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що відкритий лист буде також офіційно передано російській стороні дипломатичними каналами.

У Кремлі підтвердили отримання звернення. Водночас прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін ознайомиться з його змістом пізніше. Він додав, що у разі бажання провести зустріч Зеленський нібито може приїхати до Москви.

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