Кількість постраждалих унаслідок вечірньої атаки на Запоріжжя зросла до 16.

Про це вранці 5 червня повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Атака на Запоріжжя 4 червня: що відомо

Під час вечірньої атаки на Запоріжжя російські війська завдали ударів по одному зі спальних районів міста.

Зараз дивляться

Унаслідок обстрілу було пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. Вибуховою хвилею вибито вікна.

До ранку у трьох будинках вікна вже закрили OSB-плитами. Роботи тривають.

Наразі відомо, що російська атака забрала життя 44-річної жінки.

Кількість травмованих зростає досі — люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

Наразі після атаки на Запоріжжя 4 червня вже про 16 постраждалих. Серед поранених — 9-річна дівчинка.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Слід зауважити, що зранку 5 червня російські війська знову завдали удару по місту.

Унаслідок ранкового обстрілу пошкоджень зазнали 11 будинків.

Один із будинків та автомобіль охопило вогнем.

Цього разу, за попередніми даними, минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 563-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.