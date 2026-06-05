Збірна України з мініфутболу поступилася у фіналі чемпіонату Європи-2026 у Словаччині збірній Азербайджау.

Матч Україна – Азербайджан завершився з рахунком 0:2 на користь суперника.

Україна – віцечемпіон Євро-2026 з мініфутболу

Україна активно розпочала матч і вже на п’ятій хвилині могла вийти вперед, але удар Сініцина прийняла на себе поперечина.

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Згодом ініціативу перехопив Азербайджан. На сьомій хвилині Мірмехді Рзаєв після розіграшу стандарту відкрив рахунок, змусивши українців уперше на турнірі відіграватися.

До перерви нагоди зрівняти рахунок мали Тихненко, Сініцин і Колесников.

У другому таймі Україна більшість часу атакувала, але не змогла пробити оборону азербайджанців. У компенсований час суперник забив вдруге й забезпечив собі перемогу.

Для збірної України з мініфутболу це був перший фінал Євро в історії. Раніше синьо-жовті ніколи не доходили до цієї стадії.

Досі українська збірна на чемпіонатах Європи з мініфутболу доходила лише до чверитьфіналу, зокрема на домашньому Євро-2018 у Києві.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Україна посіла перше місце у групі С, набравши 7 очок. На стадії 1/8 фіналу синьо-жовті обіграли Португалію (3:1), а в чвертьфіналі розгромили Грузію (4:0), а в півфіналі – Угорщину (5:1).

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