Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка: відповідь юриста

В Україні з 2023 року офіційно працевлаштуватися на роботу без військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного неможливо. Про це зазначається на сайті Державної служби України з питань праці.

Це правило стосується чоловіків призовного віку (18-60 років для чоловіків) та жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка в Україні

Чи можна влаштуватися на роботу без військового квитка, розповіла адвокат ЮК Winner Світлана Круторогова:

Зараз дивляться

– Відповідно до чинної редакції статті 24 Кодексу законів про працю України, людина, яка укладає трудовий договір, повинна надати документ, що посвідчує її особу, наприклад паспорт, трудову книжку (за наявності) або інформацію про трудову діяльність з Державного реєстру застрахованих осіб. У певних випадках, визначених законодавством, необхідно також пред’явити документи про освіту, медичну довідку, військово-обліковий документ та інші необхідні папери.

Ця вимога була введена Законом України № 1357-IX від 30 березня 2021 року, який вносить зміни до деяких законодавчих актів щодо удосконалення виконання військового обов’язку та військового обліку, – розповіла адвокат.

Ця вимога тісно пов’язана з процедурою ведення військового обліку, встановленою постановою Кабінету Міністрів України № 1487 від 30 грудня 2022 року.

Для працевлаштування роботодавець зобов’язаний перевірити наявність у працівника:

Військового квитка (для громадян, які пройшли військову службу);

Тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (для громадян, які ще не проходили військову службу);

Документа, що підтверджує взяття на військовий облік (для жінок призовного віку).

У яких випадках можна влаштуватися на роботу без військового квитка в Україні

Винятки з цього правила можливі лише у разі:

Наявності у працівника поважних причин неотримання військового квитка (наприклад, перебування за кордоном під час мобілізації). У такому разі працівник має надати роботодавцю відповідні документи, що підтверджують ці причини.

Встановлення непридатності до військової служби за станом здоров’я (категорія “В” або “Г” у військовому квитку).

Досягнення граничного віку перебування у військовому резерві.

– З огляду на вищезазначене, наявність відповідного військово-облікового документа під час працевлаштування є необхідністю, що встановлена в імперативному порядку, – зазначила адвокат.

Відповідальність за працевлаштування громадян без військового обліку несе роботодавець. За таке порушення передбачено штраф. Громадяни, які працевлаштувалися без військового квитка, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.