На саміті НАТО у Вашингтоні Україні можуть виділити 7 систем Patriot – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні союзники можуть погодити рішення про передання Україні семи систем ЗРК Patriot вже на саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The New York Times.

Скільки потрібно Україні систем Patriot

За словами глави держави, Україні потрібно багато систем ЗРК Patriot, щоб захиститися від масованих обстрілів Росії.

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Однак зараз Київ готовий прийняти стільки ППО, скільки потрібно для оборони регіонів, які мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектору.

— Чи можемо отримати сім? Ви вважаєте, що це надто багато для ювілейного саміту НАТО? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу та демократію в усьому світі? – уточнює Зеленський, розмовляючи з американською пресою.

Саміт НАТО у Вашингтоні – коли проходитиме

Вашингтонський саміт країн НАТО розпочнеться 10 липня.

Програма заходу буде доступна для медіа в інтернеті ближче до дати відкриття.

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