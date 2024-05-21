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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

На саміті НАТО у Вашингтоні Україні можуть виділити 7 систем Patriot – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що західні союзники можуть погодити рішення про передання Україні семи систем ЗРК Patriot вже на саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню The New York Times.

Скільки потрібно Україні систем Patriot

За словами глави держави, Україні потрібно багато систем ЗРК Patriot, щоб захиститися від масованих обстрілів Росії.

Зараз дивляться

Однак зараз Київ готовий прийняти стільки ППО, скільки потрібно для оборони регіонів, які мають ключове значення для національної економіки та енергетичного сектору.

— Чи можемо отримати сім? Ви вважаєте, що це надто багато для ювілейного саміту НАТО? Для країни, яка сьогодні бореться за свободу та демократію в усьому світі? – уточнює Зеленський, розмовляючи з американською пресою.

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Вашингтонський саміт країн НАТО розпочнеться 10 липня.

Програма заходу буде доступна для медіа в інтернеті ближче до дати відкриття.

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