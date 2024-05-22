Чи будуть відключення світла влітку та взимку: прогноз Укренерго та експерта

Українцям потрібно бути готовими до відключень улітку та взимку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

За його прогнозом, дефіцит в енергосистемі в найближчі місяці зберігатиметься й час від часу сягатиме таких значень, які не вдаватиметься перекрити ні завдяки імпорту, ні завдяки аварійній допомозі.

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На що очікувати влітку та яка ситуація можлива взимку – читайте в коментарях експерта з енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа ексклюзивно для Фактів ICTV та голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького для телемарафону Єдині новини.

Чи будуть відключення світла влітку

Володимир Кудрицький наголошує: травневе потепління повністю не компенсувало дефіцит енергії, хоч відключень днями дійсно стало менше.

– На жаль, дефіцит в енергосистемі після російських атак ще зберігається й у вечірні години ми змушені застосовувати графіки, тому що імпорту для збалансування системи недостатньо, – пояснює голова правління НЕК Укренерго.

За словами Володимира Кудрицького, ремонт пошкоджених електростанцій триває не дні й не тижні, а місяці. Водночас для відновлення окремих енергоблоків знадобляться роки.

– Очікувати, що відбудеться стрімке збільшення генерації в енергосистемі в найближчі тижні чи місяці, не варто, – констатує Володимир Кудрицький.

Однак, наголошує голова правління НЕК Укренерго, це не будуть блекаути, а контрольовані відключення, які Укренерго як оператор застосовує для того, щоб зберегти цілісність системи.

Наразі всі енергокомпанії докладають максимум зусиль, щоб якнайкраще підготуватися до опалювального сезону.

Поки ж, каже Володимир Кудрицький, українці можуть допомогти енергосистемі, намагаючись ощадливо споживати електроенергію (не вмикати зайві електроприлади тощо).

Підприємства тим часом можуть шукати шляхи для зменшення електроспоживання з мережі.

Коли чекати відключення світла влітку

Експерт Андріан Прокіп прогнозує, що відключення світла влітку передовсім залежатиме від температурного режиму.

Прискорять запровадження обмежень також активне використання кондиціонерів для охолодження приміщень.

Відключення світла: де буде найважча ситуація

На думку Андріана Прокіпа, найважче може бути в районах уздовж лінії фронту. Це передусім Харків та Одеса.

– Кількість та тривалість відключень електроенергії в інших областях залежатиме від ситуації у системі розподілу. А вона залежатиме від майбутніх обстрілів, – зауважує експерт з енергетики Українського інституту майбутнього.

Чи будуть відключення світла взимку

Андріан Прокіп вважає, що взимку можливі два сценарії – позитивний та негативний.

За першого сценарію варто чекати повторення ситуації, яка була взимку 2022-2023 років. Тобто коли в споживачів чотири години буде світло, а чотири години – ні.

Такий сценарій, на переконання Андріана Прокіпа, є базовим.

– Позитивний сценарій полягає в тому, що будуть планові відключення без аварійних. Це коли в нас немає масованих атак із боку РФ, відносно тепла зима, немає дефіциту імпорту. Але навіть за цих умов будуть обмеження, – переконаний експерт.

Негативний сценарій, за його словами, – це повний блекаут.

Володимир Кудрицький натомість каже, що дуже хотів би надати якийсь оптимістичний прогноз, але завдання Укренерго як оператора – готуватися до найгірших сценаріїв.

Уже зараз голова правління НЕК Укренерго може констатувати, що українців очікує непроста зима, адже в цей час споживання зростає, тому потрібно бути готовими до відключень.

– І навіть з урахуванням планів відновлення генерації, які є на сьогодні, повністю виключити імовірність планових відключень не вдасться. Однак панікувати не варто, а за можливості до цього адаптуватися, – радить Володимир Кудрицький.

Важкий сценарій для Укренерго буде, каже Володимир Кудрицький, коли атаки триватимуть, а нові генерувальні потужності виходитимуть з ладу одночасно з тими, які вдаватиметься відновити.

Чи буде блекаут

Андріан Прокіп вважає, що сценарій аварій в енергосистемі виключати не можна. Суттєвим чинником тут буде погода та обстріли.

– У разі активних обстрілів та додаткових чинників, які зумовлять серйозний дефіцит в енергосистемі, дійсно може бути повний блекаут в Україні. Загалом такого сценарію не можна виключати навіть у мирний час. У багатьох країнах колапси в енергосистемі ставалися та стаються і без воєнних дій. У наших умовах, коли ворог намагається на кілька днів покласти на лопатки енергосистему країни, виключати такого точно не можна. Однак оцінювати ймовірність такого сценарію досить важко, – каже Андріан Прокіп.

Натомість Володимир Кудрицький вважає, що імовірність блекауту, тобто повного погашення енергосистеми, є надзвичайно низькою, тож такий сценарій називає суто теоретичним.

– Те, що нам реально загрожує, – це відключення та побутовий дискомфорт пов’язаний із цим. Тим часом відключення промислових підприємств може зумовити скорочення економічної активності. Ці ризики для нас є найбільшими, – наголошує голова правління НЕК Укренерго.

Водночас, зазначає Володимир Кудрицький, енергетики не дозволять системі розвалитися та порушити її цілісність.

Нагадаємо, що армія РФ відновила цілеспрямовані атаки на українські енергооб’єкти два місяці тому.

Зокрема, найбільше руйнувань завдали обстріли 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, а також 8 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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