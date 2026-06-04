Ведучий Миколиної погоди у програмі Ранок у великому місті на ICTV2 Микола Луценко згадав, як йому вдалося подолати депресію.

Про це він розповів у розмові зі своєю колегою, ведучою Аліною Шаманською в рубриці 55 за 5, що також виходить в ефірі ранкового проєкту. Повний випуск вже можна подивитися на YouTube-каналі програми Ранок у великому місті.

Як Микола Луценко подолав депресію

За словами Луценка, чимало людей помилково вважають його постійно веселим. Проте це лише телевізійний образ, уточнює ведучий. Насправді у його житті траплялося чимало складних періодів. Ба більше, свого часу він пережив депресію.

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Микола Луценко пояснив, що для нього цей стан означав повну втрату відчуття життя.

— Це ж організм, захист у нього такий. Він не хоче приймати, бо перевантажений емоційно. Я нібито і живий, і немає оцих рецепторів. Я не відчуваю це життя. Оце називається депресія, — поділився ведучий.

За словами Луценка, він не приймав антидепресантів. Вийти з важкого психологічного стану допомогла зміна обстановки.

Ведучий програми Миколина погода згадав, що поїхав до Одеси, де море, атмосфера міста та спілкування з людьми поступово повернули йому бажання жити.

— І якось вони мене вивели. Я сам не помітив, як мені захотілося жити, — зізнався він.

Телеведучий переконаний, що людині в такому стані важливо знайти те, що знову викличе цікавість до життя.

Нагадаємо, не так давно Микола Луценко переніс стентування серця та операцію з видалення катаракти. Ще раніше з ним стався інсульт, після якого майже втратив здатність говорити.

Джерело : Ранок у великому місті

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