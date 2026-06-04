Україна повертає своїх захисників з полону та надає їм комплексну державну підтримку.

Чи можливе звільнення з військової служби після полону у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть звільнені з полону військовослужбовці звільнитися з військової служби

Військовослужбовці, які повернулися з полону, мають право на звільнення зі служби.

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Таке право встановлене законом України Про військовий обов’язок і військову службу (стаття 26). При цьому дата звільнення з полону не впливає на можливість реалізації цього права.

Згідно з законодавством, військові, які були звільнені з полону, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вони можуть повернутися до армії тільки за власним бажанням.

Це означає, що колишні військовополонені мають право самостійно вирішувати, чи хочуть вони повертатися до служби, враховуючи фізичний і психологічний стан.

Хто має право на звільнення з військової служби після полону

Положення закону поширюється на всіх військових, яким офіційно присвоєно статус осіб, звільнених з полону, незалежно від того, коли саме відбувся обмін.

У разі ухвалення рішення про звільнення зі служби, військовий також має право на одноразову грошову допомогу.

Військовослужбовці, які були звільнені з полону, й не бажають продовжувати службу, можуть подати рапорт на звільнення з військової служби на ім’я командира військової частини. Як підставу для звільнення в документі вказати факт перебування у полоні.

Військові, які повернулися з полону, також мають гарантоване право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів із повним збереженням грошового забезпечення.

Ця відпустка не може бути розділена на частини й обов’язково надається за бажанням самого військовослужбовця. Виняток становлять люди, які після звільнення з полону вирішили залишити військову службу. Відкликати військового з такої відпустки можна лише за його письмовою згодою.

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