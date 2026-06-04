Одинадцять європейських країн виступили за посилення доступу росіян до Шенгенської зони напередодні літнього туристичного сезону.

Ініціатори заявляють, що чинні правила застосовуються нерівномірно, що дозволяє громадянам РФ шукати країни з більш лояльною видачею віз.

Про це повідомило Politico з посиланням на лист європейських міністрів до голови дипломатії ЄС Каї Каллас та єврокомісара з питань внутрішніх справ і міграції Магнуса Бруннера.

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За даними видання, ініціативу підтримали країни Балтії, Чехія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Польща та Швеція.

Також до звернення долучилися Ісландія та Норвегія, які не входять до Європейського Союзу, але є частиною Шенгенської зони.

— 11 європейських країн хочуть, щоби Брюссель посилив доступ для російських туристів у Шенгенську зону напередодні періоду літніх відпусток, – ідеться в повідомленні.

Окремо держави підтримали ініціативу Естонії щодо недопущення до Шенгенської зони громадян РФ, які брали участь у бойових діях.

Автори звернення вважають, що чинні рекомендації ЄС щодо видачі віз застосовуються неоднаково.

У листі зазначається, що це створює умови для так званого “візового шопінгу” — коли заявники обирають країни з простішими процедурами отримання документів.

За даними Schengen Barometer, у 2025 році кількість заявок від громадян РФ на отримання шенгенських віз була на 8% більшою, ніж роком раніше.

Загалом торік шенгенські візи отримали 623 451 громадянин Росії проти 565 719 у 2024 році.

Найбільше віз росіянам у 2025 році видали Франція, Італія та Іспанія.

За інформацією Politico, питання планують порушити під час зустрічі міністрів внутрішніх справ і юстиції країн ЄС.

Джерела видання зазначають, що якщо пропозиція отримає достатню підтримку, її можуть винести на розгляд у прискореному порядку ще до початку активного літнього сезону.

Водночас частина європейських столиць ставиться до цієї ідеї обережно.

Один зі співрозмовників Politico наголосив, що контакти громадян РФ із європейськими країнами можуть мати і зворотний ефект — демонструвати росіянам європейські цінності та спосіб життя.

Ідея посилення візових правил для громадян РФ обговорюється в Євросоюзі не вперше.

У березні вісім країн ЄС — Литва, Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія, Швеція, Німеччина та Румунія — звернулися до керівництва Європейського Союзу із закликом підготувати окремі обмеження для чинних та колишніх військовослужбовців російської армії.

Президент Литви Гітанас Науседа тоді заявив, що потенційний в’їзд російських комбатантів до Шенгенської зони може становити довгострокову загрозу безпеці для всіх країн-членів.

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