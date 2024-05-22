Старіння нації спостерігається в багатьох країнах світу та має значний вплив на всі сфери життя суспільства: від економіки та соціальної сфери до культури та політики.

Старіння нації: що це таке та коли відбувається

Це демографічний процес, який характеризується збільшенням частки людей старшого віку в населенні. Він відбувається шляхом зниження народжуваності та зростання тривалості життя.

Основні причини старіння нації:

Економічні фактори, такі як висока вартість життя та освіти, роблять дітей фінансово недоступними.

Зростання кар’єрних амбіцій жінок призводить до відтермінування народження дітей або їх народження в меншій кількості.

Завдяки покращенню медичного обслуговування та загального рівня життя люди живуть довше, ніж колись. Це призводить до збільшення частки людей похилого віку в населенні.

Що таке старіння нації та його наслідки

Різке зростання рівня старіння нації призводить до великого навантаження на систему соціального забезпечення та зменшення робочої сили. Це негативно впливає на економічне зростання та призводить до дефіциту бюджету.

Наслідки старіння нації:

Зміна соціальної структури та збільшення соціальних проблем, таких як самотність, ізоляція та бідність людей похилого віку.

Втрата традицій та цінностей, адже люди похилого віку часто є носіями цих традицій.

Для вирішення цієї проблеми необхідно вживати заходів, спрямованих на стимулювання народжуваності та підтримку людей похилого віку.

Ознаки старіння нації

Старіння нації характеризується низкою ознак, що проявляються в різних сферах життя суспільства.

Ознаки старіння нації:

Збільшення частки людей старшого віку (65 років і старші) у загальній структурі населення.

Зменшення частки дітей та молоді (до 14 та 15-34 років відповідно).

Зростання коефіцієнта демографічного навантаження, яке показує, скільки людей непрацездатного віку припадає на 100 людей працездатного віку.

Зменшення загального показника народжуваності (кількість народжених дітей на 1 000 жінок репродуктивного віку).

Зростання віку народження першої дитини.

Зменшення середньої кількості дітей на одну сім’ю.

Збільшення очікуваної тривалості життя при народженні.

Зростання частки людей похилого віку (80 років і старше).

Збільшення тривалості активного життя людей похилого віку.

Чи старіє українська нація

Україна, як і багато інших країн світу, стикається з цією проблемою. У 2022 році рівень народжуваності в Україні становив 1,24 дитини на жінку. Частка людей віком 65 років і старше в Україні зросла з 14,9% у 2000 році до 20,2% у 2020 році.

Як запобігти старінню нації

Запобігти старінню вдасться шляхом надання фінансової допомоги сім’ям з дітьми, створення сприятливих умов для поєднання роботи та материнства, а також пропаганди сімейних цінностей.

Ефективним способом боротьби зі старінням є покращення системи соціального забезпечення, розвиток доступних та якісних послуг для людей похилого віку.

