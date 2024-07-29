Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора довели причетність керівництва колонії № 120 в Оленівці до масового вбивства українських військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року.

Хто причетний до трагедії в Оленівці

За даними українських слідчих органів, до трагедії в Оленівці причетні ексочільник так званої Волноваської колонії “ДНР” колаборант Сергій Євсюков та його перший заступник колаборант Дмитро Нейолов.

Встановлено, що після вибуху в Оленівці підозрювані Євсюков та Нейолов, попри велику кількість постраждалих та заклики про допомогу, навмисно зволікали з наданням невідкладної медичної допомоги та евакуацією полонених до лікарень.

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Вони також не забезпечили достатніх медзасобів для надання невідкладної допомоги. Все це призвело до загибелі від отриманих поранень до та під час евакуації ще дев’ятьох військовослужбовців Азову.

Що відомо про теракт в Оленівці

У ніч на 29 липня пролунав потужний вибух в одному із бараків, куди за день до теракту перевели 193 полонених. Цих військових за домовленістю вивели з Азовсталі на окуповану територію для подальшого обміну.

В результаті вибуху та отримання важких травм тіла, внутрішніх органів, ушкоджень, спричинених термічним джерелом, одразу загинуло не менше 41 військовослужбовця. Ще дев’ять загинули внаслідок несвоєчасного та неналежного надання медичної допомоги. Близько 150 українських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що російська пропаганда усіляко намагалася перекласти провину на Україну, стверджувала, що військовополонені нібито загинули через удар американської ракети HIMARS.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що причиною вибуху в колонії була термобарична зброя – вибух відбувся всередині самого бараку, де спали полонені.

Скільки загинуло в теракті в Оленівці

Українське слідство отримало показання 20 потерпілих та понад 30 свідків. Проведено 48 судово-медичних експертиз, зокрема й ДНК-досліджень, а також комплексну експертизу зброї та слідів і обставин її використання. Правоохоронці ретельно вивчили наявну інформацію з відкритих джерел тощо.

На сьогодні вдалось встановити та ідентифікувати 49 загиблих військовослужбовців, з них 48 – відповідно до висновків судових ДНК-експертиз, та ще одного загиблого з показань потерпілих та свідків.

У Генпрокуратурі наголошують, що українські військовополонені перебувають під захистом Женевської конвенції, проте після трагедії в Оленівці окупанти не допустили жодної міжнародні організації до огляду місця теракту. Натомість росіяни намагалися знищити та приховати сліди злочину.

На підставі зібраних доказів українські слідчі органи повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне.

Зараз тривають заходи, щоб знайти й покарати воєнних злочинців.

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