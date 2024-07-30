Допомога від ЮНІСЕФ у 2024 році: чи можна отримати гроші

У 2022 році ЮНІСЕФ в Україні надав грошову допомогу 225 000 домогосподарств. Незахищені категорії населення отримали в середньому по 33 300 грн на сім’ю.

Факти ICTV дізнавалися, чи можна зараз отримати допомогу від ЮНІСЕФ та як це зробити.

Допомога від ЮНІСЕФ: хто може отримати

Самостійно зареєструватися на отримання грошової допомоги від ЮНІСЕФ Спільно можна було у період з 31 березня до 15 серпня 2022 року. Тоді її могли отримати внутрішньо переміщені особи.

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З січня до вересня 2023 року реєстрація була можлива лише за умови, якщо родина має одну або більше дітей віком до 18 років та проживає на території східних або південних областей України.

Мали можливість отримати допомогу громади, які розташовані ближче ніж за 30 км від лінії зіткнення у Харківській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Програма грошової допомоги реалізовувалася за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також урядів Португалії, Норвегії та Німеччини.

Відповідно до програми, кожна особа могла отримати 2 220 грн. Водночас програма була розрахована на три місяці. Переказ здійснювався одноразово на всіх осіб домогосподарства єдиним платежем. Тобто домогосподарства з трьома неповнолітніми дітьми та однією дорослою особою отримали 26 640 грн. Допомога надавалася на дітей, а також на дорослу особу.

Як подати заявку на допомогу від ЮНІСЕФ

Наразі реєстрація на програму грошової допомоги закрита. Факти ICTV зателефонували на гарячу лінію ЮНІСЕФ, щоб дізнатися, чи можна отримати грошову допомогу.

– Станом на 30 липня 2024 року не можна зареєструватися на отримання грошової допомоги, – підтвердили працівники гарячої лінії.

Щодо питань, пов’язаних з грошовою допомогою Спільно від ЮНІСЕФ, можна звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 600 017 з 8:00 до 22:00.

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