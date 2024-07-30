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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні не вимикатимуть світло протягом 31 липня – Укренерго

Графіки відключення світла 31 липня: скільки годин може не бути світла
Фото: Pexels

В Україні не діятимуть графіки відключення світла у середу, 31 липня. Зараз енергосистемі вистачає потужностей, тому світло не вимикатимуть протягом дня.

Як вимикатимуть світло 31 липня

Як повідомили в ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго, графіки відключення світла 31 липня не прогнозуються.

У компанії Укренерго пообіцяли додатково повідомити про застосування графіків відключення світла на 31 липня, якщо зміниться ситуація в енергосистемі.

Зараз дивляться

Водночас в Укренерго закликають громадян користуватися потужними електроприладами вдень у період з 11:00 до 15:00, оскільки в цей час ефективно працюють сонячні електростанції разом з іншими потужностями.

У найближчі три місяці, якщо не буде обстрілів, є можливість обійтися мінімальними обмеженнями або без відключень світла взагалі, заявив заступник глави Наглядової ради НЕК Укренерго Юрій Бойко.

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Відключення електроенергії, відключення світла, Електрика, Укренерго
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