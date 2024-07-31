Карта бойових дій на 31 липня 2024 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення, ворог завдав 85 авіаударів, зокрема скинув 141 керовану авіабомбу, здійснив 4352 обстріли, з них 90 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 31 липня 2024

Ситуація в Україні на 31 липня 2024

Противник завдавав авіаційних ударів у районах населених пунктів Липці, Глибоке, Вовчанські Хутори, Ізбицьке, Крейдянка, Тернова, Вовчанськ, Глушківка, Колесниківка, Піщане Харківської області; Лиман, Сіверськ, Олександро-Шультине, Дружба, Щербинівка, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Новодонецьке, Олександропіль, Скучне, Миколаївка, Гродівка, Іванівка Донецької області; Омельник, Новоандріївка, Новоданилівка Запорізької області; Суханове, Вірівка, Тягинка, Новотягинка Херсонської області.

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, зокрема в районах Тихого та Вовчанська.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку кількість сталося сім бойових зіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 48 атак в районах населених пунктів.

На Курахівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Втрати РФ у війні на 31 липня 2024

особового складу ‒ близько 578 120 (+1 060) осіб;

танків ‒ 8 390 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 16 161 (+20);

артилерійських систем – 16 086 (+30);

РСЗВ – 1 131 (+1);

засобів ППО ‒ 907 (+1);

літаків – 363;

гелікоптерів – 326;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 853 (+21);

крилатих ракет ‒ 2 407 (+1);

кораблів/катерів ‒ 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 739 (+52);

спеціальної техніки ‒ 2697 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 889-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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