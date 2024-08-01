Карта бойових дій на 1 серпня 2024 – ситуація на фронті

Минулої доби відбулося 117 бойових зіткнень. Найактивніше російський ворог намагався просуватися на Покровському напрямку. Російські загарбники завдали по Україні удару двома ракетами та 62 авіаудари, скинувши 80 КАБів.

Карта бойових дій в Україні на 1 серпня 2024

Ситуація в Україні на 1 серпня 2024

На Харківському напрямку ворог продовжує активно атакувати неподалік Тихого та Вовчанська.

Втрати РФ у війні на 1 серпня 2024

особового складу ‒ близько 579490 (+1370) осіб,

танків ‒ 8399 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 16203 (+42) од,

артилерійських систем – 16119 (+33) од,

РСЗВ – 1132 (+1) од,

засобів ППО ‒ 907 од,

літаків – 363 од,

гелікоптерів – 326 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12968 (+115) од,

крилатих ракет ‒ 2407 од,

кораблів /катерів ‒ 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21816 (+77) од,

спеціальної техніки – 2713 (+16) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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