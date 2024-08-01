Мобілізація з 1 серпня: чи будуть зміни до закону

Згідно з ухваленим у травні законом про мобілізацію № 3633, частина українців втрачає право на відстрочку. Станом на 1 серпня жодних змін щодо отримання відстрочки від мобілізації не було – тобто жодних юридичних правок до закону про мобілізацію не вносили.

Факти ICTV розпитали Антона Ревенка, члена Асоціації правників України, юриста-практика у сфері військового права та мобілізації, хто має право на відстрочку від мобілізації, а хто ризикує її втратити.

Мобілізація з 1 серпня: хто не матиме права на відстрочку

Так, права на відстрочку від мобілізації не матимуть:

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студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі;

студенти та аспіранти, які здобувають другу, третю вищу освіту (якщо рівень освіти такий самий чи нижчий за раніше здобутий);

багатодітні чоловіки, які мають заборгованість з аліментів (розмір заборгованості має перевищувати суму платежів за три місяці, але у разі погашення відстрочку можливо оформити);

особи, які доглядають за дружиною/чоловіком з інвалідністю III групи, якщо вона не встановлена внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей (кисті), стоп (стопи), одного з парних органів, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

деякі чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи (якщо є інші невійськовозобов’язані працездатні члени родини, які можуть здійснювати догляд);

особи, які мають статус Обмежено придатний (наразі таку категорію скасували), якщо ВЛК визнає чоловіка придатним;

неповнорідні брати загиблих на війні військових (право на відстрочку від мобілізації мають лише рідні);

чоловіки, які під час повторної медкомісії визнані здоровими.

За словами юриста, право на відстрочку від мобілізації втратять чоловіки, якщо установа чи підприємство, де вони працюють, завершила і не поновила для них бронювання.

– Якщо громадянин мав від підприємства бронь, але звільнився, то керівництво установи подає документи до ТЦК про звільнення, і бронь у такому разі анулюється, – наголошує Антон Ревенко.

Хто не матиме права на відстрочку

За словами юриста, вже наявну відстрочку від мобілізації можуть втратити ті, у кого закінчився термін дії і вони її не поновили.

Втратити відстрочку можна у разі завершення підприємством виконання мобілізаційного замовлення.

– Це означає, що підприємство було визнано критично важливим, оскільки виконувало певне мобілізаційне замовлення. Після того як за договором все поставлено та виконано, орган, який визнав це підприємство критично важливим, повинен скасувати цей статус, – роз’яснює юрист Антон Ревенко.

Втратити відстрочку можна після завершення підприємством виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ. Наприклад, таке підприємство виконувало і завершило навчання операторів безпілотних систем або виробляло або закуповувало товари, необхідні для ЗСУ.

Втратити відстрочку від мобілізації також можна:

у разі позбавлення підприємства чи установи статусу критично важливого для функціонування економіки чи забезпечення потреб населення (у разі бронювання);

ліквідації органу влади чи підприємства, установи (у разі бронювання);

звільнення військовозобов’язаного з органу влади чи підприємства, установи та організації (у разі бронювання).

У військово-облікових документах чоловіків, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 № 560.

Мобілізація з 1 серпня: оновлення даних

16 липня сплив термін для оновлення даних військовозобов’язаними. Тим, хто цього не зробив, загрожує штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

Проте все ще є можливість оновити облікові дані – для цього треба прийти до ТЦК або ж зробити це в електронному кабінеті призовника, військовозобов’язаного та резервіста Резерв+. З 17 липня ЦНАПи не надають таку послугу.

Повістки поштою у серпні

З 17 липня 2024 року ТЦК зможуть надсилати повістки замовним поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, згідно з постановою Кабміну № 560 від 16 травня.

Повістки надсилатимуть за адресами, вказаними під час оновлення військово-облікових даних.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 9 листопада 2024 року.

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