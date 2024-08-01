На більшості ділянок фронту РФ не має успіхів, але концентрується на Покровському напрямку – Сирський

Російська армія зосереджує зусилля на Покровському напрямку, де кидає в бій найбільш досвідчені штурмові підрозділи.

Паралельно із цим українські правоохоронні служби проводять контрдиверсійну діяльність в місцях міської забудови на Торецькому напрямку.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Сирський на фронті

За його словами, протягом трьох діб він працював на Східному фронті, а саме в бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.

– Основні завдання моєї роботи у бригадах полягають у вивченні обстановки безпосередньо в районах бойових дій, аналізі ефективності виконання бойових завдань, вирішенні проблемних питань забезпечення підрозділів боєприпасами, БПЛА, засобами РЕБ та наданні допомоги командирам в організації бойових дій, – пише Сирський.

Головнокомандувач додав, що в рамках роботи на Сході України він зустрівся з командирами підрозділів бригад, з якими обговорив шляхи підвищення стійкості оборони.

Ситуація на передовій

– Противник продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи, намагаючись прорвати нашу оборону на напрямку Желанне, Новогродівка, Покровськ. На Куп‘янському напрямку в районі Піщаного, Стельмахівки, Макіївки тривають запеклі бої, але ми тримаємо наші позиції, – повідомив головком.

Сирський вказує, що складною ситуація є і на Сіверському напрямку, де ворог активно застосовує артилерію і проводить штурми, але успіху на цій лінії фронту у росіян немає.

Крім того, жорсткі бої точаться в районі каналу на підступах до Часового Яру, без зміни позицій сторін, повідомив головком.

– Противник продовжує штурмувати наші позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного, – додає він.

Щодо Харківського напрямку, то тут тривають бої в районі Глибокого і Вовчанська, хоча ворог не має успіху і зазнає “істотних втрат”.

– На всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось, – каже головнокомандувач ЗСУ.

Паралельно із цим силами Національної поліції, СБУ та Військової служби правопорядку проводяться контрдиверсійні дії, в рамках яких підрозділи зазначених органів виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку.

Раніше Факти ICTV розбирали, коли можуть завершитися російські наступальні дії та армія РФ може перейти в оборону, а також чи можливий наступ ЗСУ в цьому випадку.

Фото: Сирський

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