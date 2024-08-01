Втрати ворога на 1 серпня: знищено ще 1370 окупантів та чотири десятки ББМ

Втрати ворога на 1 серпня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1370 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 890-ту добу повномасштабної війни сягають майже 580 тис.

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Втрати РФ на 1 серпня 2024

особового складу ‒ близько 579 490 (+1 370);

танків ‒ 8 399 (+9);

бойових броньованих машин ‒ 16 203 (+42);

артилерійських систем – 16 119 (+33);

реактивних систем залпового вогню – 1 132 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 907;

літаків – 363;

гелікоптерів – 326;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 12 968 (+115);

крилатих ракет ‒ 2 407;

кораблів (катерів) ‒ 28;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21 816 (+77);

спеціальної техніки ‒ 2 713 (+16).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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