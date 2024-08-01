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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 1 серпня: знищено ще 1370 окупантів та чотири десятки ББМ

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 1 серпня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1370 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 890-ту добу повномасштабної війни сягають майже 580 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 1 серпня 2024

  • особового складу ‒ близько 579 490 (+1 370);
  • танків ‒ 8 399 (+9);
  • бойових броньованих машин ‒ 16 203 (+42);
  • артилерійських систем – 16 119 (+33);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 132 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 907;
  • літаків – 363;
  • гелікоптерів – 326;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 12 968 (+115);
  • крилатих ракет ‒ 2 407;
  • кораблів (катерів) ‒ 28;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 816 (+77);
  • спеціальної техніки ‒ 2 713 (+16).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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