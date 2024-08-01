Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 1 серпня: знищено ще 1370 окупантів та чотири десятки ББМ
Втрати ворога на 1 серпня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1370 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 890-ту добу повномасштабної війни сягають майже 580 тис.
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Втрати РФ на 1 серпня 2024
- особового складу ‒ близько 579 490 (+1 370);
- танків ‒ 8 399 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 16 203 (+42);
- артилерійських систем – 16 119 (+33);
- реактивних систем залпового вогню – 1 132 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 907;
- літаків – 363;
- гелікоптерів – 326;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 12 968 (+115);
- крилатих ракет ‒ 2 407;
- кораблів (катерів) ‒ 28;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21 816 (+77);
- спеціальної техніки ‒ 2 713 (+16).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 890-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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