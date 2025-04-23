НМТ-2025: який найпопулярніший предмет серед вступників

В Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти почали розподіл учасників основної сесії НМТ по робочих місцях у тимчасових екзаменаційних центрах.

Факти ICTV дізнавалися, який предмет найпопулярніший серед учасників на НМТ-2025.

Які предмети найчастіше обирають вступники на НМТ-2025

Під час основного етапу реєстрації, що тривав з 6 березня до 3 квітня, спеціальним сервісом реєстрації скористалися майже 320 тисяч осіб. Із них понад 312 тисяч успішно зареєструвалися та отримали можливість сформувати сертифікат.

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Зокрема, на основну сесію НМТ 2025 року зареєструвався 234 841 цьогорічний випускник і 77 649 випускників попередніх років. При цьому 292 419 учасників проходитимуть тестування в Україні, а 20 071 — за кордоном.

Кожен учасник складе тести з трьох обов’язкових предметів — української мови, математики та історії України — і ще одного на вибір.

На НМТ-2025 найпопулярнішим предметом стала англійська мова, адже її обрали 114 664 учасники. Німецьку мову обрали — 3 558, французьку — 315, а іспанську — 174 вступники.

Такі дані підтвердив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький на брифінгу у Медіацентрі Україна. Він наголосив, що близько третини вступників обирають англійську мову як четвертий предмет на НМТ.

Популярними також були географія (72 870 осіб) та біологія (62 599). Українську літературу обрали 46 537 осіб, а найменше охочих виявилося на фізику (8 886) та хімію (2 887).

У 2025 році УЦОЯО також подбав про можливість проходити тестування мовами національних меншин. Так, 478 учасників зазначили потребу у перекладі завдань (окрім української мови). Серед них: 4 особи складатимуть тести польською, 22 — румунською і 452 — угорською мовою.

Також, як і в попередні роки, були випадки, коли через помилки або неповні документи частина абітурієнтів не змогла завершити реєстрацію. Більше ніж 4,5 тисяч осіб отримали повідомлення про необхідність виправити дані або подати відсутні документи, але не встигли зробити це до 8 квітня. Вони ще зможуть податися на додаткову сесію НМТ, якщо виправлять помилки під час додаткової реєстрації з 9 до 14 травня.

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Джерело : УЦОЯО

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