Субсидія на неопалювальний сезон: хто може отримати, а кого позбавлять

В Україні з 1 травня до 30 вересня триватиме неопалювальний період.

Чи буде нараховуватись субсидія на неопалювальний сезон в Україні у 2025 році та хто може на неї розраховувати — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Субсидія на неопалювальний сезон: хто може отримати у 2025 році

Житлова субсидія — адресна державна допомога, що надається українцям на відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, витрат на управління багатоквартирним будинком, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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Субсидії на неопалювальний сезон призначаються — з 1 травня до 30 вересня, на опалювальний сезон — з 1 жовтня до 30 квітня.

Пенсійний фонд України (ПФУ) зазначає, що для громадян, які вже мали субсидію, на неопалювальний сезон вона буде перепризначена автоматично.

Перерахунок буде зроблено автоматично на підставі наявної у ПФУ інформації, звертатися додатково нікуди не потрібно. Отже, для більшості українців цього року нічого не зміниться.

Якщо в отримувача субсидії відбулися зміни (наприклад, склад родини, майновий стан тощо), тоді подання документів на субсидію на неопалювальний сезон до ПФУ відбувається протягом 30 днів.

Субсидія на неопалювальний сезон: хто має обов’язково звернутися до ПФУ

Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидій визначені Положенням № 848 від 21 жовтня 1995 року Про порядок призначення житлових субсидій.

Згідно з законодавством, є певна категорія осіб яка має обов’язково подати декларацію та заяву на отримання субсидії у неопалювальний сезон. Тобто їм субсидія не продовжується автоматично, для отримання потрібно оновити документи.

Повторно звернутися до ПФУ та подати заяву та декларацію необхідно, якщо:

у складі домогосподарства зареєстровані внутрішньо переміщені особи (ВПО);

члени родини проживають в орендованому житлі та самостійно оплачують комунальні послуги;

кількість фактичних мешканців менша, ніж кількість офіційно зареєстрованих у помешканні;

родина звертається за допомогою на придбання твердого, рідкого пічного палива або скрапленого газу.

Крім того, заява необхідна, якщо в опалювальний сезон субсидія була призначена, але її розмір становив 0,00 грн. Тобто, фактична сума на оплату послуг була меншою за встановлений обов’язковий платіж.

Якщо документи подано протягом перших двох місяців із початку неопалювального або опалювального сезону, тоді субсидія призначається із початку цього періоду, але не раніше дати, з якої у людини з’явилося право на допомогу.

Коли не нараховується субсидія на неопалювальний сезон

Нарахування субсидії може бути припинено якщо:

У родині є повнолітні особи, які не працевлаштовані, мають дохід нижчий за мінімальну зарплату або не сплачують єдиний соціальний внесок (виняток становлять студенти та одержувачі соціальної пенсії).

Один із зареєстрованих у житлі протягом року до подання заявки зробив покупку, вартість якої перевищує 50 тис. грн, за винятком витрат на медичні послуги. Це не стосується випадків, коли до купівлі нового житла було продано попереднє протягом пів року.

Один із членів сім’ї має банківський депозит на суму понад 100 тис. грн.

Впродовж останнього року один із членів родини придбав іноземну валюту на суму 50 тис. грн та більше.

Домогосподарство не повернуло надлишково нараховану субсидію, яка була виплачена у попередні періоди.

Серед членів сім’ї є особа, яка ухиляється від сплати аліментів понад три місяці.

Один із членів родини є власником двох або більше об’єктів житлової нерухомості (виняток — житло на тимчасово окупованих територіях або сільська нерухомість, що перебуває у спільній чи пайовій власності);

Якщо площа квартири перевищує 130 м², а будинку 230 м² (виняток становлять дитячі будинки сімейного типу, прийомні родини або багатодітні сім’ї).

У власності одного із членів родини на перше число місяця, з якого призначається субсидія, є транспортний засіб, виготовлений менш як 5 років тому (за винятком мопедів та причепів), або наявні два і більше транспортних засобів віком до 15 років.

Субсидія на неопалювальний сезон: як оформити

Оформити субсидію можна декількома способами:

звернувшись особисто до сервісного центру ПФУ або направивши документи поштою;

через особистий кабінет на електронному порталі ПФУ Заява на житлову субсидію чи пільгу ;

; за допомогою мобільного застосунку Пенсійного фонду;

через застосунок Заява на субсидію ;

; у будь-якому відділенні ЦНАП (Центрі надання адміністративних послуг);

за участю уповноваженої особи органу місцевого самоврядування (сільської, селищної чи міської ради).

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