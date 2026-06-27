Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що реакція президента Польщі Кароля Навроцького на перейменування української військової частини на честь героїв УПА була надмірною, оскільки вона особисто принизила президента України Володимира Зеленського.

Про це віцепрем’єр-міністр Польщі сказав в ефірі телеканалу TVN24.

Сікорський про загострення у польсько-українських відносинах

Сікорський прокоментував загострення у польсько-українських відносинах після рішення Зеленського надати одному з підрозділів Сил оборони України назву на честь героїв УПА. Після цього 19 червня Кароль Навроцький вирішив позбавити українського президента ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі. Водночас Зеленський повернув відзнаку наступного дня.

Зараз дивляться

За словами глави польського МЗС, президент Навроцький мав би спочатку обговорити це питання із Зеленським.

– Якби президент Навроцький запитав мене, я б порадив щось інше. Він міг би запропонувати Зеленському знайти іншу назву, наприклад, ім’я конкретного героя, який боровся проти радянської окупації, – сказав Сікорський.

Він наголосив, що рішення польського президента було неадекватним, адже фактично стало особистою образою для українського лідера.

Сікорський також провів паралель із можливою ситуацією у Польщі, зазначивши, що подібний крок міг би викликати відповідну реакцію з боку України.

– Еквівалентом було б, наприклад, назвати аеропорт у Ясьонці аеропортом жертв УПА, і тоді були б квити, – заявив він.

На думку Сікорського, своїми діями Навроцький ускладнив можливість подальшого діалогу із президентом України, яка зараз веде війну.

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