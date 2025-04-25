РФ під прикриттям удару по Україні намагалася розвивати штурм на фронті – Зеленський

Російські війська намагалися під прикриттям масованого удару по Україні розвивати штурмові дії на фронті 24 квітня.

Про це з посиланням на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський – про ситуацію на фронті

– Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни значно інтенсифікували наземні атаки й отримали гідну відсіч, – наголосив глава держави.

За завдані відчутні втрати окупантам Володимир Зеленський особливо відзначив воїнів 72 окремої механізованої бригади та 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем.

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За ефективні дії, стійкість та результативність глава держави відзначив 100 окрему механізовану бригаду та 12 бригаду оперативного призначення Національної гвардії України.

Згідно з доповіддю головкома, загалом упродовж попередньої доби російські війська майже 150 разів атакували українські позиції та здійснили 4,5 тис. обстрілів, зокрема з важкого озброєння.

Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

– Вдячний усім нашим воїнам – кожному солдату, сержанту й офіцеру – за стійкість і захист наших позицій, – підсумував Володимир Зеленський.

Тим часом українські слідчі, криміналісти та експерти оглядають місця влучань ракет і дронів після удару по Україні 24 квітня, встановлюють і перевіряють обставини обстрілів, а також здійснюють експертизи виявлених уламків боєприпасів.

Це необхідно для того, щоб встановити повну інформацію про зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 157-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Зеленський

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