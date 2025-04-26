Трамп попередньо погодився на гарантії безпеки для Коаліції охочих – Telegraph

США приватно запропонували надати гарантії безпеки Коаліції охочих – блоку країн, який розглядає розміщення і підтримку своїх військ в Україні в разі мирного врегулювання між Києвом і Москвою, пише The Telegraph.

Трамп непублічно підтримав Коаліцію охочих

За даними видання, американські чиновники “відчинили двері” для надання розвідданих і матеріально-технічної підтримки британським і європейським солдатам задля підтримки мирної угоди щодо України з суші, повітря і моря.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода “досить близько”, після того як Стів Віткофф, дипломатичний представник США, провів особисті переговори з Володимиром Путіним, президентом Росії.

Зараз дивляться

Розвиток подій під час переговорів розглядається в Кабінеті міністрів Великої Британії як “значний прорив”, зазначає The Telegraph, оскільки британський прем’єр-міністр Кір Стармер уже два місяці домагається від Трампа таких гарантій.

Водночас питання про те, чи готові США втрутитися в ситуацію, якщо західні солдати зазнають нападу з боку Росії, що є критичним моментом для життєздатності проєкту, залишається відкритим.

Кір Стармер, Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон сьогодні приїхали до Рима, куди також прибув український лідер Володимир Зеленський, щоб провести в останню путь Папу Римського, який помер 21 квітня. Очікується, що лідери проведуть неофіційні бесіди на тему війни в Україні, хоча офіційних зустрічей не заплановано.

У п’ятницю Трамп заявив, що “Росія і Україна, я думаю, йдуть в ногу”.

– Я думаю, ми дуже близькі. Жодних термінів. Я просто хочу зробити це якомога швидше, – додав він.

Ініціативи Коаліції охочих

Стармер і Макрон просувають пропозицію Коаліції охочих, за якою європейські союзники використовуватимуть своїх солдатів для забезпечення дотримання будь-якої мирної угоди.

Понад 30 країн заявили про свою підтримку, хоча лише деякі з них публічно запропонували ввести війська на територію України.

Головне питання полягає в тому, чи готовий Вашингтон надати те, що британські діячі назвали “гарантією безпеки” або “підкріпленням” для цих сил.

Європейські лідери згодні з тим, що Трамп не захоче надавати війська, та водночас і з тим, що підтримка США необхідна для того, щоб стримувальні сили працювали.

Публічно Трамп часто відмахується від закликів надати гарантії безпеки. Він стверджував, що американці, які в’їжджають в Україну, щоб отримати доступ до рідкісних мінералів, зупинять напад Росії.

Однак, як пише The Telegraph, у приватному порядку американські переговорники в останні тижні дали зрозуміти, що готові надати підтримку і допомогу західним силам.

Однією з обговорюваних форм допомоги є обмін розвідданими. Це вже є основою історичних “особливих відносин” між США і Великою Британією.

Інша форма – матеріально-технічна підтримка. Європейським літакам, військовим суднам і солдатам на землі знадобляться ланцюжки постачань і допомога в розумінні російських пересувань в Україні та за її межами.

Трамп розглядає підтримку Коаліції охочих

Прем’єр-міністр Стармер натякнув на прогрес за лаштунками в інтерв’ю The Telegraph у четвер, коли його запитали, чи запропонував Трамп гарантії безпеки.

– Обговорення тривають, і він неодноразово говорив, що прикриє нас, як ви знаєте. І я ясно дав зрозуміти, що це важливий компонент того, що нам потрібно зробити, – сказав прем’єр Британії.

Утім, поки нічого не вирішено, а переговори про мирне врегулювання тривають. Україна та її союзники вимагають, щоби Крим не був офіційно прийнятий до складу Росії.

Високопоставлені британські діячі зауважують, важко передбачити, що і коли в кінцевому підсумку схвалить пан Трамп.

Дональд Трамп відмовився прямо пообіцяти, що Вашингтон буде готовий прийти на допомогу європейським союзникам, якщо вони зазнають нападу російських військ, зберігаючи мир в Україні.

Оперативні дискусії про Коаліцію охочих були розділені на чотири так звані блоки військової активності – небо, море, земля і “регенерація”.

У першому і другому випадку європейські союзники якимось чином контролюватимуть повітряний простір над Україною і Чорним морем, щоб переконатися, що Росія не порушує умов миру.

Третій стосується розміщення військ на території України. Кір Стармер і Макрон публічно заявили про таку можливість, яка виходить за межі їхньої участі в конфлікті на сьогодні.

Очікується, що британську військову підготовку українських солдатів, звану операцією Інтерфлекс, буде перенесено з Великої Британії на захід України. Подальше розгортання британських солдатів, що виходить за рамки цієї обмеженої участі, все ще розглядається, наполягають британські джерела.

Очікується, що українські солдати, а не західні війська, стоятимуть на лінії фронту з Росією після будь-якого мирного врегулювання.

Імовірно, саме українські солдати, а не західні війська, стоятимуть на лінії фронту з Росією після будь-якого мирного врегулювання.

Четвертий напрямок планів коаліції – “регенерація” – стосується того, як українські військові, яких зараз вважають найсмертоноснішою бойовою силою в Європі, можуть бути підтримані в довгостроковій перспективі.

Дехто на Даунінг-стріт вважає, що це найважливіший елемент у стримуванні Росії від нового вторгнення.

Необхідно буде вирішити питання про те, чи зможуть європейські союзники продовжувати постачати зброю Україні після припинення вогню, а також про те, чи санкціонують США продаж зброї Києву.

Згідно з британськими планами, ці чотири різні елементи не обов’язково мають бути задіяні одночасно. Одразу після укладення угоди про припинення вогню, ймовірно, українські солдати поодинці забезпечуватимуть стримування, а пізніше до них приєднаються сили коаліції.

Згодом до них може додатися підтримка з боку європейських літаків, кораблів і наземних військ.

Джерело : The Telegraph

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