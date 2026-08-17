Візит спецпредставників президента США Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва обговорювали, проте станом на зараз немає остаточного підтвердження того, що він відбудеться.

Про це Суспільному на умовах анонімності розповів посадовець у Білому домі.

Візит Віткоффа і Кушнера в Україну: що відомо

Раніше повідомлялося, що спецпосланці Дональда Трампа можуть відвідати Київ у другій половині серпня.

Зараз дивляться

Очікувалося, що вони візьмуть участь у заходах, присвячених 35-й річниці Незалежності України.

Про можливий візит 30 липня говорив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу. Він посилався на два джерела, які були обізнані з планами щодо поїздки.

На той момент посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанішина заявляла, що можливість приїзду американських представників до України обговорювалася під час останньої зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі.

За її словами, на зустрічі був присутній Стівен Віткофф.

Дипломатка додала, що конкретну дату можливого візиту на той момент не підтвердили.

Нагадаємо, 31 травня президент Володимир Зеленський заявляв, що протягом двох тижнів до Києва можуть приїхати спецпосланці президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

– Так, ми розраховуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, що вони знайдуть можливість приїхати сюди за два тижні. Принаймні я отримав таке повідомлення від моєї переговорної групи: вони сказали мені, що мали контакти зі Стівом і Джаредом, і ті заявили, що готові приїхати до України й поговорити, якщо… сьогодні це “якщо” означає Близький Схід, – сказав він.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.