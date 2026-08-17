Євростат не веде статистику щодо українців із тимчасовим захистом в Ізраїлі, оскільки ця країна не входить до складу Європейського Союзу.

Облік іноземців, їхнього статусу та права на перебування веде Управління народонаселення та імміграції Ізраїлю. Саме його представники надали актуальні дані про громадян України, які залишаються в країні.

Скільки українців перебуває в Ізраїлі — читайте в нашому матеріалі.

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Чи відомо, скільки в Ізраїлі українців

За даними Управління народонаселення та імміграції, станом на 31 березня 2026 року в Ізраїлі перебували близько 23 тис. громадян України. Цю цифру озвучили під час засідання комісії Кнесету (парламент Ізраїлю, — Ред.) в червні 2026 року.

Йдеться про людей, які залишалися в Ізраїлі в межах спеціальних умов перебування, запроваджених для громадян України після початку повномасштабної війни.

Чим ізраїльський захист відрізняється від європейського

Попри схожу мету, механізми захисту в Ізраїлі та ЄС працюють по-різному.

У Євросоюзі для українців діє єдиний механізм тимчасового захисту, запроваджений рішенням Ради ЄС №2022/382 від 4 березня 2022 року. Він дає право легально перебувати в країні, працювати, отримувати медичну допомогу та доступ до освіти.

В Ізраїлі немає такого єдиного статусу, як у країнах ЄС. Українцям продовжують право перебування та застосовують політику незастосування примусового видворення до України. Тому юридично цей механізм не є повним аналогом європейського тимчасового захисту.

Є ще одна важлива відмінність, зокрема ізраїльські правила не створюють для українців такого широкого набору гарантованих прав, який передбачає система ЄС. Тому кількість українців в Ізраїлі та кількість отримувачів тимчасового захисту в Європі — це показники, які не можна порівнювати один до одного без урахування різниці між двома системами.

Для багатьох українців Ізраїль залишається варіантом для тимчасового перебування, хоча країна має значно складніші правила імміграції та отримання права на постійне проживання, ніж механізм тимчасового захисту, який діє в ЄС.

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